Великобритания расширила антироссийские санкции

Власти Великобритании расширили санкционный список против российских физических и юридических лиц.

На этот раз санкции затронули Евгения Глотова, Аэлиту Мамакову, Юрия Федина, Алену Чугулеву, Михаила Синелина, а также Дарью Дугину - дочь известного консервативного философа и политолога Александра Дугина.

Британские власти внесли всех вышеперечисленных в черный список из-за работы с изданиями NewsFront и SouthFront, Лондон считает их «дезинформирующими».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. В ответ западные страны стали ужесточать санкционное давление на Россию.

