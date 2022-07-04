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Политика
4 июля 2022  22:49

Великобритания расширила антироссийские санкции

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Власти Великобритании расширили санкционный список против российских физических и юридических лиц. 

На этот раз санкции затронули Евгения Глотова, Аэлиту Мамакову, Юрия Федина, Алену Чугулеву, Михаила Синелина, а также Дарью Дугину - дочь известного консервативного философа и политолога Александра Дугина.

Британские власти внесли всех вышеперечисленных в черный список из-за работы с изданиями NewsFront и SouthFront, Лондон считает их «дезинформирующими».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. В ответ западные страны стали ужесточать санкционное давление на Россию.
 

#санкции #спецоперация
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