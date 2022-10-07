Япония ввела новые санкции против России

Власти Японии ужесточили санкции против России. Соответствующий список в пятницу обнародовал японский Минфин, сообщает РИА Новости.

Рестрикции затрагивают родственников Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Росгвардии Виктора Золотова, а также олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, главреда российского телеканала RT Маргариту Симоньян.

Отмечается, что в списке 58 фамилий.

Также введены ограничения в отношении концерна «Калашников» и «Ростеха».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восьмой пакет санкций.