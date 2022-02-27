Япония введет санкции против Путина и членов Правительства России

Япония заявила о вводе санкций против ряда представителей российского Кабмина и Президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что все их активы будут заморожены, говорится в заявлении Премьер-министра страны Фумио Кисиды.

По его словам, Япония также поддержит отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.

«С вторжением России на Украину становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами „большой семерки“ и международным сообществом», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в случае выявления все активы подсанкционных лиц в Японии будут заморожены.

«Накануне западными странами было сделано заявление по мерам, предназначенным на изоляцию России из мировой экономики, в том числе отключение ряда российских банков от SWIFT. Западные партнеры запросили нашего участия в заявлении, и Япония намерена присоединиться к инициативе», — заявил японский премьер.

Накануне о введении санкций против Президента России также заявили ЕС, Британия, Канада и США.