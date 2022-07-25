Япония с 1 августа введет запрет на импорт российского золота

В Японии 1 августа вступит в силу запрет на импорт российского золота. Решение входит в пакет санкций, введенных против РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом со ссылкой на Минфин Японии сообщает ТАСС.

Помимо этого, с 5 сентября начнет действовать запрет на предоставление РФ услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг.

Посол России в Токио Михаил Галузин отметил, что санкции Японии больше сказываются на ней самой, чем на Москве. К тому же они не останутся без ответа.

Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что антироссийские санкции уже привели к потере четырех европейских правительств. Однако саму РФ им не удалось пошатнуть.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин почеркнул, что ее целью станет защита мирного населения Донбасса, которое долгие годы подвергалось агрессии со стороны киевского режима.