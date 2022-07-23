Орбан: Жертвами антироссийских санкций стали уже четыре правительства

Санкции против России не пошатнули Москву, а вот Европа потеряла из-за них уже четыре правительства. Таким мнением во время выступления в Румынии поделился венгерский Премьер Виктор Орбан.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское», — цитирует его РИА Новости.

Орбан напомнил, что санкции привели к значительному росту цен, к тому же европейскую стратегию не поддержала большая часть мира: Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир. Данные государства держатся в стороне от этой ситуации и «занимаются своими делами».

Он поделился мнением, что Европе необходимо пересмотреть план действий относительно конфликта на Украине.

«Необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — заметил он, добавив, что Венгрия не питает иллюзий относительно действенности своих слов и предложений.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин почеркнул, что ее целью станет защита мирного населения Донбасса, которое долгие годы подвергалось агрессии со стороны киевского режима.