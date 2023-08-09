Япония потребовала отменить решение Путина приостановить налоговые соглашения с ней

Токио сожалеет о решении Москвы приостановить налоговые соглашения с некоторыми странами и направил протест по дипломатическим каналам. Об этом заявил генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Чрезвычайно прискорбно, что в одностороннем порядке было принято решение о таких несправедливых мерах, которые могут быть неблагоприятны для японских граждан и компаний», – утверждал Мацуно.

Он добавил, что был направлен протест с требованием отменить решение.

8 августа Президент России Владимир Путин подписал указ, которым приостановил действие ряда международных договоров с 38 недружественными государствами, в том числе с Японией.