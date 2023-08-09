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Япония потребовала отменить решение Путина приостановить налоговые соглашения с ней
Токио сожалеет о решении Москвы приостановить налоговые соглашения с некоторыми странами и направил протест по дипломатическим каналам. Об этом заявил генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.
«Чрезвычайно прискорбно, что в одностороннем порядке было принято решение о таких несправедливых мерах, которые могут быть неблагоприятны для японских граждан и компаний», – утверждал Мацуно.
Он добавил, что был направлен протест с требованием отменить решение.
8 августа Президент России Владимир Путин подписал указ, которым приостановил действие ряда международных договоров с 38 недружественными государствами, в том числе с Японией.
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