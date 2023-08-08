Путин приостановил действие ряда международных договоров с недружественными странами

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Президент России Владимир Путин приостановил действие ряда международных договоров с 38 недружественными государствами. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации».

Действие документа распространяется на статьи договоров об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от него в отношении доходов и капитала.

Соглашения приостановлены с Польшей, США, Южной Кореей, Болгарией, Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией и Северной Ирландией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Черногорией, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией. Также в документе указаны ФРГ, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сигапур, Мальта и Япония.

Правительству поручено заняться разработкой мер, которые позволят снизить последствия от принятия этого решения на экономику России.