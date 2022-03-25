Япония может запретить поставки люксовых автомобилей в Россию

Власти Японии рассматривают возможность включения люксовых автомобилей в перечень предметов роскоши и запретить их экспорт в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что новое ограничение на поставки в Россию предметов роскоши будет введено в начале следующей недели, но не уточнил, на какие именно позиции оно распространятся.

Ранее в Японии ввели новый пакет санкций против 25 россиян и 81 российской организации.

В санкционный список в общей сложности внесена 101 фамилия и 130 компаний из РФ. Также Правительство страны ввело запрет на экспорт в Россию около 300 товаров и технологий.

Многие страны ужесточили ограничения для России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.