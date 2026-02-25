Январский скачок цен: окажется ли временным всплеск инфляции в начале года

Годовая инфляция в Татарстане в январе подскочила с декабрьских 6,64% до 7%. Это по-прежнему выше, чем в целом по стране (6%) и по Приволжскому федеральному округу (6,76%), где показатели тоже выросли с итоговых за 2025 год. Подробности ожидаемого скачка – в ежемесячном обзоре аналитического центра «Татар-информа».





Цены в Татарстане в январе выросли заметно сильнее, чем в декабре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Месячный рост цен в Татарстане в январе разогнался до 1,9%

По данным Нацбанка РТ, в первый месяц 2026 года цены в Татарстане выросли на 1,9% к предыдущему месяцу, и это после 0,44% в декабре (к ноябрю).

Основной разгон случился в сегментах продовольствия и услуг, где цены скакнули на 2,61% и на 2,47% соответственно (после роста на 0,61% и 0,43% месяцем ранее, тогда – к ноябрю). В непродовольственной рознице рост цен тоже ускорился, но менее заметно – на 0,7% (с 0,29% в декабре).

«Очистка» от сезонности общей картины не меняет – месячный рост в таком случае составил 1,43%. По данным Нацбанка РТ, и при подобной корректировке цены в Татарстане в январе выросли заметно сильнее, чем в декабре.

Годовая инфляция также выросла – до 7%. Но в это ускорение основной вклад внесла исключительно продовольственная розница, рост цен в которой ускорился до 8,16% (с 7,23% в декабре). В «непродах» все сложилось скромнее – на 2,17% (с 2,06%). А в услугах так и вовсе случилось замедление – с 11,92% в конце прошлого года до 11,77%.

По сравнению с январем 2025-го в республике заметнее, чем по РФ, выросли цены на продукты питания (сыр, рыбопродукты, чай, кофе, какао) и услуги (санаторно-оздоровительные, бытовые и жилищно-коммунальные). Меньше – на непродовольственные товары. При этом базовая инфляция в Татарстане снова снизилась – с 6,29% в декабре до 5,93% в январе (по РФ – практически не изменилась, с 5,44% до 5,43%).

В Татарстане в начале года серьезно подорожали телевизоры, бензин и газеты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подорожали овощи, телевизоры и услуги гостиниц

В продовольственном сегменте заметно подешевело в январе только сливочное масло (вслед за ростом производства сырого молока). Зато подорожал широкий перечень продуктов, прежде всего овощи, особенно тепличные («усиление холодов привело к росту расходов на отопление теплиц»), а также кофе (на его стоимость по-прежнему давит дорогая логистика).

При этом если за год кофе вырос в цене почти на 30%, то плодоовощная продукция («в среднем») в январе 2026-го все еще стоила на 2,98% дешевле, чем в январе 2025-го.

Среди «непродов» в Татарстане в начале года серьезно подорожали телевизоры, бензин и газеты. У производителей печатной продукции сильно выросли расходы на краску, бумагу, типографские услуги, а у ретейлеров – на аренду помещений и логистику. Но в годовом разрезе телевизоры в республике стоят на 14,75% ниже, чем в начале 2025-го. А вот печатные издания и бензин за год подорожали на 26,69% и на 13,77% соответственно.

Из-за традиционного январского пересмотра тарифов в первом месяце года скакнули цены на жилищно-коммунальные услуги и проезд на городском пассажирском транспорте (за год они увеличились на 17,58% и на 7,91% соответственно). А из-за роста расходов, в том числе на персонал, выросла стоимость и проживания в гостиницах.

По оценке ПСБ, ускорение роста цен на гостиничные и туристические услуги в начале года, что Росстат зафиксировал и по РФ в целом, могло быть временной реакцией как на рост спроса перед февральскими и мартовскими праздниками, так и «на активизацию раннего бронирования на фоне стремления зафиксировать курс рубля».

Из-за роста расходов, в том числе на персонал, выросла стоимость проживания в гостиницах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребительские цены по России в январе скакнули на 1,62%

Стоит отметить, что все эти скачки никого не удивили, так как ожидались. По РФ в целом потребительские цены в январе тоже ускорились – на 1,62% (в декабре – на 0,32%), а месячный прирост с корректировкой на сезонность в пересчете на год скакнул аж 14,6% (и это с 3,1% месяцем ранее!). Рост годовой инфляции после длительного цикла снижения оказался менее заметным – до 6% (после 5,59% в декабре).

Январский всплеск был обусловлен разовыми факторами – повышением с 1 января НДС, акцизов и утилизационного сбора на легковые автомобили, а также индексацией регулируемых тарифов. Но добавился еще и «перенос сезонности» – резкий рост цен на товары с волатильной ценовой динамикой (овощи, фрукты и яйца), который случился в начале года после очень слабого удорожания этих категорий в ноябре – декабре 2025-го (в терминологии ЦБ – ниже сезонной нормы).

Как добавили в Нацбанке РТ, в республике также сильнее, чем по стране, выросли взносы на капремонт.

Хотя разовые факторы затронули все сегменты потребительской корзины, в «непродах», что очевидно, рост цен усилился в основном в подакцизных категориях (табак, бензин). А в услугах – в регулируемом сегменте (проезд в городском пассажирском транспорте, связь и культура). При этом цены на ЖКУ, как специально подчеркнули в ЦБ, пока были всего лишь проиндексированы на величину изменения НДС (реальный рост тарифа запланирован только с 1 октября).

Неудивительно, что волатильные категории суммарно внесли +0,49 п. п. в январский прирост ИПЦ (после -0,09 п. п. в декабре). В Райффайзен банке вклад «небазовых» компонентов в ускорение инфляции в начале года оценили и вовсе в 65%. Добавив, что регулируемые услуги в совокупности подорожали сразу на 2,1%, топливо – на 1,3%, а алкоголь – на 3% (во всех случаях – к декабрю).

А вот на многие товары и услуги с устойчивой ценовой динамикой важным фактором разгона цен в январе стали эффекты от повышения НДС и снижения порога доходов для применения упрощенной системы налогообложения. «Если в декабре 2025 года рост показателей устойчивой инфляции в большей мере отражал косвенное влияние предстоящего повышения НДС (рост инфляционных ожиданий стимулировал людей делать покупки заранее, особенно товаров длительного пользования, что оказывало давление на цены), то в январе наблюдался прямой эффект: компании переносили изменение НДС в цены», – объяснили в ЦБ.

При этом, по оценке некоторых аналитиков, многие продавцы не спешили повышать цены сразу с начала года, пытаясь растянуть этот процесс до февраля – марта. Потому вопрос, полностью ли уже исчерпан эффект от повышения НДС, остается открытым (окончательно ответить на него можно будет только после получения данных за первый квартал). Но по недельным данным вроде бы видно, что пик инфляции пришелся на первые две недели января – со второй половины месяца ценовая динамика стала затухать.

Тем не менее в среднем за последние три месяца (ноябрь – январь) текущий прирост цен увеличился до 6,7%, хотя по итогам четвертого квартала 2025-го замедлялся до 4,4%. При этом повышенными темпами за этот период подорожали только услуги (на 11,9%), тогда как текущий прирост цен на «непроды» составил 5,3%, а на продовольствие – 4,3%.

Эльвира Набиуллина: «Набранная жесткость денежно-кредитной политики создает необходимые условия для возвращения инфляции к целевому уровню 4%» Фото: duma.gov.ru

«Вектор торможения инфляции сохраняется»

Как подчеркнули в Нацбанке РТ, все это не разворот тренда. По данным мониторинга предприятий Банка России, оперативные индикаторы «не сигнализируют о возможном усилении инфляционного давления от вторичных эффектов налоговых мер». Поэтому регулятор уверен, что после исчерпания всех разовых факторов инфляция вскоре вновь начнет замедляться. И, по прогнозу ЦБ, в 2026 году снизится до 4,5–5,5%. А в 2027-м окажется вблизи целевого для регулятора таргета в 4%.

Свою уверенность в достижении заветной цели, которая в последние годы ускользала из рук, как жар-птица, регулятор продемонстрировал и на первом в 2026 году заседании совета директоров – 13 февраля, на котором неожиданно для многих уже в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, пусть и всего на 50 б. п., до 15,5%.

Но, что важнее, впервые за длительный срок заменил и сигнал будущих действий – с нейтрального на «мягкий» («будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий»).

«Недельные данные по ценам в январе выглядят достаточно высокими, однако они не меняют общей картины. По нашей оценке, произошло перераспределение инфляции между концом прошлого года и началом текущего. Поэтому последние три месяца корректнее рассматривать в совокупности, а не по отдельности… Набранная жесткость денежно-кредитной политики создает необходимые условия для возвращения инфляции к целевому уровню 4%. Поэтому мы продолжаем постепенно смягчать свою политику», – отметила по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По оценке ПСБ, эффект на инфляцию от повышения НДС завершается на фоне общего охлаждения российской экономики. «Мы по-прежнему считаем, что, несмотря на рывок в начале года, инфляция остается в рамках базового прогноза Банка России. И нет абсолютно никаких оснований опасаться усиления проинфляционных рисков из-за дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», – отметили в банке. Напомнив, что и при ставке в 15,5% денежно-кредитные условия все равно остаются достаточно жесткими, а потому «фаза торможения российской экономики продолжается».

Возврат к «сбалансированному росту» аналитики ожидают не ранее второго полугодия 2026-го. Хотя уровень годовой инфляции в ближайшие месяцы существенно не снизится (тем более что в марте начнет работать эффект низкой статистической базы), «вектор торможения сохраняется». И хотя «устойчивость процесса пока остается под вопросом», позитивные сигналы позволяют смотреть в будущее с открытым забралом.

Так, в феврале ЦБ зафиксировал и обвал ценовых ожиданий предприятий, и долгожданное снижение инфляционных ожиданий населения (до 13,1% – с 13,7% в январе и декабре). Индикаторы все еще остаются на довольно высоких уровнях, и им потребуется больше времени, чтобы спуститься с них ниже. Но снижение инфляционных ожиданий населения, например, произошло повсеместно (как в группе граждан со сбережениями, так и у тех, кто сбережений не имеет), а «это указывает на силу тренда и формирует надежды на его устойчивость».

«Системное сокращение инфляционных ожиданий формирует достаточно сильные аргументы в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ (20 марта). При этом, если мартовская статистика будет указывать на продолжение тренда (снижения инфляционных ожиданий), а инфляция продолжит оставаться умеренной или даже замедляться, у регулятора будут вполне обоснованные основания предметно рассмотреть возможность усиления скорости снижения ключевой ставки», – уверены в ПСБ.