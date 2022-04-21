«Яндекс» приостановил некоторые инвестиции в России и за рубежом

«Яндекс» приостановил многие запланированные инвестиции в России и за рубежом из-за санкций. Также российский интернет-гигант отозвал свой прогноз на 2022 год, сообщается в годовом отчете компании.

«Мы сократили или приостановили многие из наших запланированных инвестиций в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», – сказано в заявлении.

Ранее компания прогнозировала выручку в размере 490-500 млрд рублей за 2022 год.

Теперь «Яндекс» ожидает сокращения расходов потребителей и возможно уменьшение ассортимента товаров.

Также из-за приостановки торгов на Nasdaq держатели конвертируемых облигаций на сумму 1,25 млрд долларов со сроком погашения в 2025 году сейчас не могут требовать от компании выкупить облигации по номиналу.

«Как мы уже объявили, в настоящее время у нас нет средств для полного погашения банкнот. Мы ведем активные обсуждения с комитетом держателей облигаций с целью согласования реструктуризации этих обязательств, хотя мы не можем дать никаких гарантий относительно вероятного успеха или сроков этих обсуждений», – отмечает компания.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы приостановили деятельность на территории страны.