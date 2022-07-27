Ямочный и карточный ремонты дорог в Нижнекамске завершатся до конца августа

В Нижнекамске продолжается ремонт дорог. Причем асфальтирование поврежденных участков ведется как при помощи ямочного ремонта, так и методом асфальтирования «картами». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации мэрии.

На данный момент техника работает напротив дома №18 на улице Кайманова. Здесь проводят карточный ремонт дорожного полотна — от ямочного его отличает больший размер нарезки асфальта. К настоящему моменту специалисты уже выполнили подготовительные работы — срезали старое покрытие.

По словам и. о. главы Дирекции единого заказчика Ильназа Нафикова, объем планируемых работ по всему городу составляет 21 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день выполнено порядка 5 тыс. квадратных метров.

Ямочный ремонт завершен на проспекте Мира, «картами» зашли на улицы 30 лет Победы, Кайманова и Студенческую. На очереди — улицы Гагарина, Баки Урманче, проспект Вахитова и автодорога Южная.

Работы «картами» и ямочный ремонт дорожники планируют завершить до конца августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ямочный ремонт дорог, ремонт «картами», установку бордюрных камней в Нижнекамске и устройство пешеходного перехода в Камских Полянах запланировано на 57 млн рублей.