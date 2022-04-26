На ремонт дорог в Нижнекамском районе будет выделено 2 млрд рублей

С целью приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети города Нижнекамска и населенных пунктов Нижнекамского района в этом году планируется проведение дорожных работ на общую сумму 1 млрд 955 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам строительства Радик Хазиев.

Так, капремонт в Нижнекамске затронет участки от улицы Менделеева до проспекта Вахитова протяженностью 540 метров, от Корабельной до улицы Южная протяженностью 1,4 км, а также от перекрестка Химиков–Корабельная до жилого дома №52 по улице Корабельная. На эти цели будет выделено 480 млн рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На 1 млрд рублей пройдет ремонт участка автомобильной дороги по проспекту Химиков от улицы Южная до улицы Корабельная (нечетная сторона), а также участка по проспекту Строителей (от кольца Вокзальная/Строителей до кольца Мира/Строителей).

По программе «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети» в населенных пунктах Нижнекамского района запланированы работы на 50 млн рублей в селах Борок, Верхние челны, Ахтуба, Сухарево, Каенлы, Большое Афанасово.

Запланирован ремонт автодороги Чистополь–Нижнекамск, км 61+173 — км 65+656 (в районе села Шереметьевка) на 120 млн рублей.

Ямочный ремонт дорог, ремонт «картами», установка бордюрных камней в Нижнекамске и устройство пешеходного перехода в Камских Полянах запланировано на 57 млн рублей. На текущий ремонт автодорог и санацию трещин на магистральных автомобильных дорогах города направлено 17 млн рублей.

Кроме того, начались предпроектные работы по автодороге по улице Соболековская в четырехполосном исполнении, протяженность которой составит 3,5 км.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках программы Фонда развития моногородов на строительство подъездной дороги в бетонном покрытии к предприятию ООО «Умные машины» выделено 131 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.