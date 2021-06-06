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6 июня 2021  16:48

Якутский фотограф перед Днями Якутии в Татарстане знакомит земляков с улицами Казани

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Якутский фотограф Андрей Сорокин в преддверии Дней Якутии в Татарстане публикует для жителей своей республики фотографии с видами улиц Казани. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

Фото: ЯСИА.

На снимках запечатлены многие знаковые места столицы Татарстана — Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», Благовещенский собор, Центр семьи «Казан», Дом Кекина и так далее.

Полностью посмотреть фоторепортаж можно на сайте якутского информационного агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завтра, 7 июня, в Татарстане стартуют Дни Якутии, которые продлятся до 11 июня. В их рамках состоятся круглые столы, практикумы и многие другие мероприятия.

#якутия
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