Дни Якутии пройдут в Татарстане

Завтра, 7 июня, в Татарстане стартуют Дни Якутии, которые продлятся до 11 июня. Они будут направлены на презентацию инвестиционного, инновационного и туристского потенциала Республики Саха, демонстрацию и реализацию продукции товаропроизводителей бренда «Сделано в Якутии», развитие деловых и научных связей, сообщает ЯСИА.

В рамках мероприятия запланированы круглые столы и практикумы. В частности, 7 июня в Казанском федеральном университете состоится круглый стол, посвященный перспективным направлениям взаимодействия между учеными двух республики в области биофармации, материаловедения, недропользования, развития языков и культуры народов России.

На следующий день, 8 июня, в Казани пройдет межрегиональный форум «Якутия — Татарстан». Министерство предпринимательства Якутии и агрохолдинг «Туймаада» проведут рабочую встречу с представителями руководства татарских компаний «Агросила» и «Ак Барс Холдинг». Она будет посвящена обмену опытом между агрохолдингами двух регионов и их дальнейшему сотрудничеству.

На среду, 9 июня, запланированы биржа контактов ювелиров Якутии и Татарстана на территории выставки-ярмарки «Сделано в Якутии», несколько круглых столов, включая посвященный местному производству, и стратегическая сессия «Сотрудничество в сфере развития инновационной экосистемы».

В четверг, 10 июня, якутские товаропроизводители встретятся с представителями ООО «Бахетле» и сети супермаркетов «Эдельвейс», чтобы обсудить поставки товаров на прилавки торговых сетей Казани. В этот же день должен состояться межрегиональный практикум «Формирование комфортной городской среды».

В завершающий день цикла мероприятий, 11 июня, Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии и Министерство промышленности и торговли Татарстана обсудят на круглом столе развитие промышленного туризма в регионах.

В ходе Дней Якутии стороны предполагают подписать направленные на развитие и углубление отношений между республиками документы. Соглашения на уровне руководства регионов, а также предприятий и институтов развития Якутии и Татарстана закрепят достигнутые договоренности. Некоторые спикеры примут участие в предстоящих мероприятиях дистанционно.