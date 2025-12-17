news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 17 декабря 2025 10:20

Якутия заинтересована в поставке 100 беспилотных вертолетов «Беркут-3»

Читайте нас в
Телеграм

Республика Саха (Якутия) заинтересована в поставке 100 беспилотных вертолетов «Беркут-3», которые собираются в Татарстане. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Разработчики "Беркута-3" сейчас проходят сертификацию летного испытания. Уже есть заказы: в Якутию – 100 вертолетов, в Малайзии, Сингапуре и Китае есть потребность в этих вертолетах», – сказал министр.

Коробченко отметил, что «Беркут-3» может быть как военным, так и гражданским вертолетом.

«Грузоподъемность – 300 килограмм. Перелетает на расстояния более 400 километров. Назначение – доставка грузов на шельфовые, буровые площадки. Доставка грузов в труднодоступные места. Всепогодный», – добавил глава Минпромторга РТ.

Подробнее о комфортной ключевой ставке и валютном курсе для российских промышленников; причинах, подкосивших отечественный автопром; успехах Татарстана в самолето- и вертолетостроении, успехах химиков и нефтехимиков читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»
#беспилотный транспорт #Олег Коробченко #Минпромторг Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025