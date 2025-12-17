Республика Саха (Якутия) заинтересована в поставке 100 беспилотных вертолетов «Беркут-3», которые собираются в Татарстане. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Разработчики "Беркута-3" сейчас проходят сертификацию летного испытания. Уже есть заказы: в Якутию – 100 вертолетов, в Малайзии, Сингапуре и Китае есть потребность в этих вертолетах», – сказал министр.

Коробченко отметил, что «Беркут-3» может быть как военным, так и гражданским вертолетом.

«Грузоподъемность – 300 килограмм. Перелетает на расстояния более 400 километров. Назначение – доставка грузов на шельфовые, буровые площадки. Доставка грузов в труднодоступные места. Всепогодный», – добавил глава Минпромторга РТ.

