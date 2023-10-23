Яйца, шины и парикмахерские: что дорожает в Татарстане и при чем тут курс доллара?

Из-за подорожания топлива увеличилась стоимость логистики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уровень инфляции максимальный с начала года

Ровно 5% – настолько прямое попадание в расчетах редкость, но вот – свершилось. Месяцем ранее показатель годовой инфляции в 4,3% также отставал от российского и «приволжского». В этом плане ничего не изменилось. Факторы ускорения в Нацбанке Татарстана назвали прежние – сентябрьский комментарий повторяет августовский: ослабление рубля и увеличение спроса на ряд товаров. Впрочем, в этот раз регулятор не добавил, что речь о товарах длительного пользования. И это в целом не случайно.

Стоит отметить, что уровень потребительской инфляции и в России, и в Татарстане в сентябре стал максимальным с февраля 2023 года, когда она достигала 11% и 10,74% соответственно.

«Сохранению темпов роста цен на повышенном уровне способствовала высокая потребительская активность. Она в том числе позволяет компаниям быстрее и в большей мере переносить на потребителя их растущие издержки», – отметили в ЦБ. Последние увеличились из-за ослабления рубля, роста зарплат и стоимости грузоперевозок из-за подорожавшего топлива.

Ускоренными темпами разгоняется годовая инфляция в сегменте продовольственных товаров – в сентябре до 4,22% с 3,03% в августе. Для сравнения: по России показатель поднялся до 4,87%.

В основном подорожали импортные фрукты и овощи из-за роста стоимости доллара. В целом в этой категории инфляция достигла 28%, прибавив за месяц почти 7 процентных пунктов. Сказался и эффект низкой базы прошлого года – тогда в этой категории фиксировали даже дефляцию в 3,5%. В тот раз ситуация была прямо противоположной, в том числе и в части курсов валют.

Среди лидеров по росту цен – яйца (19,1%, за месяц почти вдвое). Продукты из мяса подорожали на 7,3% – предприятиям АПК стало более накладно покупать зарубежные кормовые добавки и ветеринарные препараты. Увеличились затраты на логистику из-за роста цен на топливо. Как следствие – в сентябре ускорился годовой рост цен на свинину, говядину и мясо птицы, а снижение цен на молочную продукцию замедлилось.

У предприятий выросли фонды оплаты труда из-за дефицита кадров. ЦБ прогнозирует, что свинина будет и дальше дорожать, так как, в частности, возрастет спрос на нее после открытия китайского рынка.

Рост спроса на шины и замедление цен на топливо

В непродовольственном сегменте инфляция в Татарстане, как и в России в среднем, также ускоряется, но не столь быстро – до 3,37% в сентябре (с 2,97% в августе). По РФ показатель вырос до 4,56%. Здесь наложились и высокий спрос на товары у населения, и падение рубля.

Например, спрос на автомобильные шины в этом году оказался выше, чем в прошлом. «Это связано в том числе с ростом продаж новых легковых машин. Кроме того, из-за ослабления рубля выросли цены на зарубежную продукцию. В результате годовое снижение цен на шины, которое наблюдалось в августе, в сентябре сменилось ростом», – отметили в Нацбанке РТ. По данным статистики, рост цен на легковые авто в первом месяце осени остался на уровне последнего месяца лета.

Замедлилось снижение цен на стиральные машины и холодильники, которые ретейлеры приобретали еще «по более крепкому курсу». После того как запасы закончатся, на полки магазинов поступят товары, купленные уже по высокому курсу валют. Но регулятор не предполагает резкого роста цен, полагая, что этот процесс будет растянут во времени.

Весь прошлый месяц продолжали расти оптовые и, как следствие, розничные цены на бензин. «Это обусловлено высокими мировыми ценами, а также изменением с 1 сентября параметров топливного демпфера. В результате годовой рост цен на топливо продолжил ускоряться», – отметили в Нацбанке РТ. В Татарстане – до 9,18%, это самый высокий показатель в группе «непродов».

Благодаря запрету на экспорт моторного топлива, который Правительство России ввело с 21 сентября, к концу месяца давление на розничные цены ослабло. А в первой половине октября цены даже «начали корректироваться вниз», отмечают в Волго-Вятском ГУ Банка России.

Напомним, введенный мораторий призван стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 27 сентября поручил «более оперативно» реагировать на растущие цены на бензин и дизельное топливо. В ЦБ также отметили, что решение о возврате к полным выплатам по демпферу на нефтепродукты «понизит чувствительность внутренних цен к изменениям на мировом рынке и ограничит их рост с текущих уровней».

Весь прошлый месяц продолжали расти оптовые и, как следствие, розничные цены на бензин – основную составляющую динамики в непродовольственном сегменте в целом Фото: © «Татар-информ»

По оценке Волго-Вятского ГУ Банка России, в августе-сентябре потребительская активность в макрорегионе продолжала расти. «Увеличились продажи товаров для дома и ремонта. Спрос на электронику и бытовую технику оставался высоким в связи с ожиданием дальнейшего повышения цен. Продажи автомобилей также по-прежнему росли. Потребление непродовольственных товаров уже значительно превысило докризисный уровень четвертого квартала 2021 года, в то время как в целом по стране только приблизилось к нему. Потребительская активность поддерживалась высокими темпами роста зарплат, которые также превышали общероссийские», – отметили аналитики управления.

В сфере услуг после июльского падения темпов до 7,53% инфляция снова планомерно ускоряется Фото: © «Татар-информ»

Затраты салонов красоты и парикмахерских выросли

В сфере услуг инфляция продолжает ускоряться и в сентябре составила 8,8%, рост по России более существенный – 9,7%. И тут тоже сказалось изменение курсов валют. Из интересных особенностей: цены на услуги зарубежного туризма пробили очередную высоту (56,63%), и это уже даже не удивляет. По данным Росстата, сильнее всего – правда, по сравнению с августом – в прошлом месяце подорожали поездки в ОАЭ и Египет (на 13,6 и 12,1% соответственно).

Немного замедлился в Татарстане рост стоимости санаторно-оздоровительных и экскурсионных услуг. Но продолжали расти цены в сферах образования (что, видимо, связано с началом учебного года), культуры, медицины, а также бытового обслуживания. «Снижение обменного курса рубля привело к росту затрат салонов красоты и парикмахерских на закупку импортных материалов. Как следствие, увеличился годовой прирост цен на их услуги», – объяснили очевидное в Нацбанке РТ.

Из зоны дефляции вышел и телеком. Как объяснили в регуляторе, «из-за произошедшего ранее ослабления рубля операторы связи в сентябре активно переносили в стоимость своих услуг возросшие затраты на закупку и обслуживание телекоммуникационного оборудования». В результате годовой прирост цен на услуги сотовой связи увеличился.

В последние месяцы стал более умеренным спрос на туристические услуги, особенно на поездки за границу, в связи с ослаблением рубля и последовавшим подорожанием путевок, отметили также в Волго-Вятском ГУ Банка России.

Услуги по ремонту автомобилей оставались особенно востребованными, но отдельные предприятия отмечали нехватку запчастей.

В последние месяцы стал более умеренным спрос на туристические услуги, особенно на поездки за границу, в связи с ослаблением рубля и последовавшим подорожанием путевок Фото: © «Татар-информ»

Пиковых значений инфляция достигнет весной-летом 2024 года

Стоит ждать дальнейший рост инфляции. По данным Минэкономразвития РФ, к 18 октября показатель уже достиг 6,4% в годовом исчислении. Ведомство недавно повысило свой прогноз с 5,3% до 7,5% по итогам года. По оценке зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, к концу 2023-го показатель может приблизиться к отметке 6-7%. А пиковых значений достигнуть весной-летом 2024 года.

Заботкин прогнозирует, что замедление инфляции в РФ начнется в середине следующего года вместе с темпами роста внутреннего спроса, а целевой таргет ЦБ в 4% будет достигнут лишь в декабре следующего года (прогноз Минэкономразвития РФ на тот же месяц – 4,5%). С учетом этих ожиданий ЦБ и намерен проводить соответствующую денежно-кредитную политику (ДКП), подчеркнул Заботкин.

15 сентября Центробанк уже повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. И это, видимо, не предел. «Усилившееся ценовое давление может привести к повышению ключевой ставки и выше 14% годовых, но октябрьское решение ЦБ во многом определится дальнейшей реакцией рубля на меры валютного контроля», – отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург».

«Повышение ставки почти неизбежно. После скачка в сентябре инфляция продолжила разгон в октябре, – говорят аналитики БКС Мир инвестиций. – В сентябре ЦБ ожидал, что к концу года инфляция останется в диапазоне 6-7%, но для этого необходим крайне низкий рост в четвертом квартале, что пока выглядит практически невозможным. Мы уверены, что ЦБ повысит ключевую ставку в октябре, и не исключено, что больше, чем на 100 б.п., если темпы инфляции в этом месяце останутся высокими».

15 сентября Центробанк уже повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. И это, видимо, не предел Фото: cbr.ru

Впрочем, по мнению главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, текущие темпы инфляции (месяц к месяцу с сезонной корректировкой) прошли пик как раз в сентябре. «Мы исходим из ожиданий, что увидим охлаждение роста кредитов и спроса уже в четвертом квартале, а эффект переноса в цены произошедшего ослабления рубля, вероятно, сейчас проходит пики по темпам и будет постепенно затухать до конца года», – уверена аналитик.

В свежем бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды» сказано: для того, чтобы решения Банка России по ДКП привели к повышению сбережений и охлаждению динамики спроса, «приблизив его к возможностям расширения выпуска, которые сейчас объективно ограничены рекордно низким уровнем безработицы, отсутствием существенного объема свободных трудовых ресурсов», потребуется дополнительное время. «Решения Банка России по ДКП будут содействовать постепенному росту сбережений таким образом, чтобы вернуть роста спроса к темпам, соответствующим возможностям расширения предложения. Это будет ключевым фактором торможения инфляции в ближайшие кварталы», – говорят аналитики Банка России.