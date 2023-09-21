X-фактор апельсинов и стоматологов: в чем причина взлета цен в Татарстане

Месячный рост цен на плодоовощную продукцию и в целом по РФ, и в Татарстане в частности в августе значительно замедлился

Фото: © «Татар-информ»

Ниже, чем в ПФО и России

Такой же уровень инфляции, как в августе, последний раз фиксировали в Татарстане в ноябре 2020 года – можно сказать, «в другой жизни». Основной вклад в ускорение роста цен – впрочем, как и в июле, и это, видимо, теперь с нами надолго, – внесли два фактора: ослабление рубля и увеличение спроса на ряд товаров длительного пользования, сообщил Национальный банк РТ.

За счет первого фактора рост цен на продовольствие в республике в августе разогнался с июльских 1,58% до 3,03% (год к году). Причем до этого два месяца подряд в продуктовом сегменте статисты вообще наблюдали дефляцию.

На товары повлияли уже и рост курса доллара, и спрос населения вкупе. В итоге инфляция выросла с 1,43% до 2,97%. Здесь дефляция длилась дольше – с марта по июнь.

В услугах, после небольшого июльского замедления до 7,53%, рост снова усилился – до 8,28%.

Инфографика: © Аделина Шарипова

Уровень инфляции в республике, как и ранее, остался ниже, чем в Приволжском федеральном округе (4,69%) и в целом в стране (5,15%). По оценке Волго-Вятского ГУ Банка России, такое расхождение связано с тем, что потребительские расходы в макрорегионе в июле-августе росли умеренными темпами, а рост потребительской активности даже «немного замедлился».

В стране же в целом, как и месяцем ранее, годовой рост цен на товары ускорился, а вот на услуги, что отличает ситуацию от Татарстана, продолжил замедляться, пусть и весьма символически – с 9,95% в июле до 9,54% в августе. В сегменте продовольственных товаров цены по РФ выросли с 2,23% в июле до 2,58% в августе (без учета плодоовощной продукции – с 0,87% до 1,74%), а в «непродах» – с 2,36% до 3,58% (без учета нефтепродуктов – с 1,85% до 2,88%).

Из‐за ослабления рубля продолжили быстро дорожать непродовольственные товары, зависящие от импортных поставок: техника и электроника, автомобили. Заметно подорожали и нефтепродукты. Тут сказались цены на мировом рынке и «рост цен экспортного паритета».

Статистика быстро поползла вверх и потому, что из «окна расчета» выпал низкий прирост цен августа 2022 года. Сейчас в ней отражается динамика стоимости товаров и услуг периода конца 2022-го – первой половины 2023 года. «А не текущая картина изменения цен», – уточнил ЦБ.

Мясо птицы, а в основном это курица, дорожало также и из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дорожают апельсины и мясо

В продовольственном сегменте в Татарстане в августе продолжали дорожать яйца, а также мясные и рыбные продукты. Из-за курса рубля увеличились затраты животноводов, в том числе на импортные кормовые добавки, и переработчиков, которым нужно обслуживать иностранное оборудование. Как результат – выросли цены на птицу, свинину и мясные полуфабрикаты.

Мясо птицы, а в основном это курица, дорожало также и из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах – поставки продукции из них сократились.

Растут цены на фрукты и овощи, в том числе картофель, с 15,2% в июле до 20,14% в августе. Все складывается аналогично картине в среднем по России – там, кстати, динамика выглядит еще более пугающей.

Инфографика: © Аделина Шарипова

Плодоовощная продукция начала дорожать еще в июле вопреки сезонности – цены в середине лета, как правило, снижаются. Причем в этой столь разнобойной группе цены на овощи снижались, а на фрукты – росли ускоренными темпами, опять же во многом из-за курсов валют. Поэтому, например, еще больше подорожали апельсины. Хотя тут также сказалось и то, что снизилось их предложение на мировом рынке – в основных странах-поставщиках выдался неурожай.

Год назад ситуация была прямо противоположной – фрукты ощутимо дешевели, так как при крепнущем рубле поставки из-за границы росли. Образовался пресловутый «эффект низкой базы» – на его фоне и получился стремительный рост в августе этого года.

В числе продуктов, которые все же подешевели, – макароны и крупы, масло и жиры, молоко и молочная продукция.

В непродовольственном сегменте в Татарстане растут цены на товары, в которых есть импортная составляющая, – меховые изделия, одежда, белье и т.д. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Растут цены на товары, в которых велика доля импорта

В непродовольственном сегменте в Татарстане растут цены на товары, в которых есть импортная составляющая, – меха и меховые изделия, одежда и белье, трикотаж, печатные издания, медицинские товары. При некотором замедлении роста цен, например, на табачные изделия.

В зоне роста – цены на легковые автомобили и моторное топливо. Причина все та же – в августе вместе с ростом спроса на товары длительного пользования в цены закладывалась и курсовая разница.

Замедлилось снижение цен на телевизоры, холодильники и кухонные плиты. То есть они росли, но не так стремительно, как месяцем ранее.

Ускорился годовой рост цен на легковые автомобили. Тут вмешался еще один фактор – с 1 августа существенно выросли ставки утилизационного сбора на новые и подержанные машины, ввезенные из других стран.

Стоимость топлива устремилась за ростом экспортных цен. «Цены на оптовом рынке бензина продолжали расти: влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям и удорожание бензина на мировом рынке. В результате годовой рост цен на бензин в рознице продолжил ускоряться», – описали ситуацию в Нацбанке РТ.

Впрочем, по оценке ЦБ, потенциал дальнейшего роста ограничен рычагами того самого демпфера, который и появился для того, чтобы смягчать колебания на внутреннем рынке при изменении мировых цен.

Инфографика: © Аделина Шарипова

Интересно, что в августе в Татарстане замедлилось (в годовом выражении) падение цен и на персональные компьютеры.

По оценке Банка России, цены на электронику, а также на автомобили (особенно иностранных марок, прежде всего подержанных) в дальнейшем будут только расти.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов заметил, что в России ослабший рубль привел также к подорожанию одежды, лекарств и стройматериалов. «Тем не менее мы полагаем, что прохождения пиков по курсу рубля уже реализовано и в дальнейшем рост цен на непродовольственные товары замедлится», – считает он.

Падение курса рубля сказалось и на услугах. Выросли, например, затраты стоматологических клиник и салонов красоты на закупку импортных материалов, а также на приобретение и обслуживание иностранного оборудования. В результате ускорился годовой рост цен на услуги стоматологов и маникюр, отметили в Нацбанке РТ. Как и в июле, в зоне дефляции в Татарстане оказались лишь телекоммуникационные услуги.

Ускорился годовой рост цен на услуги стоматологов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инфляция будет расти и достигнет 6-7% по итогам года

ЦБ прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция будет расти и по итогам 2023 года окажется на уровне 6-7%. «Это будет связано с нарастанием ценового давления. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля», – объяснили в регуляторе.

Потребительский спрос в последние месяцы и правда фонтанирует. Драйверы – это рост реальных заработных плат, «адаптация населения к новой структуре предложения на товарных рынках», а также разгул розничного кредитования.

По итогам августа банки в России выдали розничных кредитов на 1,8 трлн рублей, в очередной раз побив рекорд – это на 18,4% больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад. В январе – августе выданы кредиты уже на 10,7 трлн рублей, сообщил Frank RG. И солидный вклад в эти рекорды вносят программы льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке.

Большой спрос и ограниченное производство, прежде всего из-за кадрового дефицита, обращает внимание рынка на импорт. И тут круг замыкается – при снизившемся экспорте это еще больше ослабевает рубль.

Летом перестал действовать и фактор, который раньше сдерживал цены, – запасы импортных товаров, приобретенных по более благоприятному валютному курсу. Они иссякают.

ЦБ прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция будет расти и по итогам 2023 года окажется на уровне 6-7% Фото: © «Татар-информ»

ЦБ регулирует инфляцию ключевой ставкой, которую уже подняли до 13%. Такой высокий уровень «ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели», убеждены в Банке России. Регулятор надеется вернуть ее к заветному таргету в 4% уже в 2024 году. Однако путь к этой цели и, что еще важнее, к стабилизации уровня инфляции вблизи 4% и в дальнейшем, «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике». То есть ставку если и не будут поднимать, то вряд скоро снизят.

«Есть риски дальнейшего усиления инфляционного давления вследствие факторов, на которые ЦБ не может повлиять непосредственно: несбалансированный рынок труда, риски превышения плановых значений бюджетного дефицита, тонкий внутренний валютный рынок, рост цен на топливо, триггером для которого стало анонсированное правительством сокращение демпферных выплат нефтяным компаниям. Все эти факторы, находящиеся вне непосредственного контроля ЦБ, наряду с сохраняющейся жесткой установкой ЦБ достичь 4% по инфляции в 2024 году, могут заставить его действовать жестче, чем представляется логичным по текущим параметрам инфляции», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рост инфляции будет подталкивать Банк России на все новые циклы повышения процентной ставки. «Проблема, однако, в том, что курс рубля (его ослабление – очень важный фактор инфляции) слабо зависит от процентной ставки, что делает процентную политику малоэффективной для оперативного сдерживания динамики цен. С другой стороны, повышение ставки сильно дестимулирует частные инвестиции и способно закрепить наметившийся “сбой” в экономическом росте», – считают в центре.