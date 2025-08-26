Яйца и гречка дешевеют, бензин дорожает: как меняется инфляция в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в июле, как и ожидалось, снова снизилась – теперь до декабрьского уровня в 9,6%. Это по-прежнему выше, чем в целом по стране (8,79%) и в ПФО в частности (9,45%). Июльский же рост цен был связан с повышением тарифов на ЖКУ. Подробнее – в ежемесячном обзоре «Татар-информа».





Годовая инфляция в Татарстане после мартовского взлета до 11,1% продолжает планомерно снижаться. В июле показатель наконец-то опустился ниже двузначного значения, до 9,6%. Аналогичный уровень в последний раз в Татарстане фиксировали в декабре 2024-го. При этом базовая инфляция оказалась практически равной «обычной» – 9,65%. По России этот индикатор замедлился уже до 8,53%, тогда как общий в июле снизился до 8,79%.

Годовые приросты цен в июле сократились только по двум сегментам. Минимально, как и ранее, в непродовольственных товарах – с 3,97% в июне до 3,18% в июле. Более заметная динамика сложилась в продуктовой рознице – с 13,77% до 12,6%.

А вот в услугах снова случился рост, с июньских 13,51% до 14,14%. Правда, абсолютный рекорд за все доступные данные с 2012 года, зафиксированный в мае (14,25%), по итогам июля все же превзойден не был.

Как заявили в Нацбанке РТ, за год больше всего в республике выросли цены на услуги (жилищно-коммунальные, бытовые и услуги организаций культуры) и продовольствие (масло и жиры, молочная, рыбная и мясная продукция). А вот в непродовольственном сегменте (топливо, строительные материалы и мебель) годовой прирост цен оказался «умеренным».

В июле в Татарстане цены выросли на 0,71% к июню

Замедлению годовой инфляции не помешал и ожидаемый всплеск цен в июле – на 0,71% к июню (после 0,19% месяцем ранее), обусловленный ежегодной индексацией тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля в среднем по стране они выросли на 11,9%, а в Татарстане – на 17,5%. Поэтому по России в целом инфляция в июле тоже ускорилась, но «всего» до 0,57% (после 0,2% в июне). По оценке ЦБ, «коммунальный фактор» добавил к этому показателю 0,19 п.п.

С исключением сезонности цены в Татарстане в июле выросли еще больше – на 0,76% к июню. Интересно, что без учета этого фактора в «непродах» и продуктах питания случилась дефляция – в первом случае символическая, всего на 0,01%, во втором – уже более заметная, на 0,46% соответственно. Для сравнения – в услугах рост цен, напротив, превысил 3% (с сезонной корректировкой – более 2%), хотя месяцем ранее замедлялся до 0,44%.

Интересно, что в ЦБ средний прирост коммунальных тарифов по стране оценили в 13,2%. И объяснили, что «при сезонной корректировке к июльскому росту цен была отнесена вся индексация выше целевой инфляции 4%». В результате прирост цен на коммунальные услуги составил 9,2%. В последующие месяцы «оценка прироста их стоимости будет вблизи 4%», добавили в регуляторе.

Как рассказал в интервью «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, ускорение текущих темпов роста цен в июле из-за плановой индексации тарифов на ЖКУ останется временным явлением. А «общую дезинфляционную траекторию» вклад разового проинфляционного фактора нарушить вообще не должен. Так, месячный прирост цен по РФ с исключением сезонности в июле разогнался до 8,5%, хотя в мае и июне находился вблизи целевого для ЦБ уровня в 4% (по итогам второго квартала – 4,5%). Но без учета ЖКУ, добавивших к темпам 6,1%, текущий прирост цен, напротив, замедлился до 2,3% с июньских 4,1%.

Продолжают дешеветь яйца и гречка, выросли цены на бензин

Как рассказали в Нацбанке РТ, в июле в Татарстане продолжали дешеветь куриные яйца – за месяц на 15,47%, а по сравнению с прошлым годом – аж на 37,1%. Причина объективна – рост их производства в республике. А благодаря сезонному фактору – расширению поставок нового урожая с юга России – сдала в цене и плодоовощная продукция (хотя к июлю 2024-го она все равно подорожала на 7,6%). При этом цены на некоторые импортные овощи и фрукты снижаются из-за укрепления рубля.

Пятый месяц подряд дешевеет гречка – за июль на 2,18%, за год – на 11,09%. Отчасти это связано с тем, что в преддверии нового производственного сезона поставщики нарастили отгрузку запасов этой крупы, сформированных в прошлом году. По аналогичным причинам «в лучшую сторону» изменились и ценники на сахар.

Цены на многие товары длительного пользования снижаются, опять же, как благодаря укреплению рубля, так и из-за «охлаждения спроса в условиях высоких ставок по кредитам». К таким товарам, как и ранее, в Нацбанке РТ отнесли средства связи, электронику и бытовую технику, персональные компьютеры. В то же время цены на новые иномарки, хоть и упали в июле (на 3,16%), в годовом исчислении остались практически на том же уровне (+0,01%).

В то же время выросли цены на топливо. Всему виной – сезонный рост спроса и плановый ремонт на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. В итоге за июль бензин в Татарстане подорожал на 0,48%, а за год – на 9,04%.

В услугах, кроме ЖКУ, за июль скакнувших на 10,74%, а в целом за год – на 15,16%, подорожал также зарубежный туризм (на 2,64%), что объясняется «фактором лета». При этом по сравнению с июлем прошлого года отдых за рубежом для жителя Татарстана обошелся бы все равно на 2,87% дешевле.

Пять недель дефляции подряд обеспечило сезонное удешевление «плодоовощей»

По данным Росстата, в период с 12 по 18 августа в России была зафиксирована пятая подряд неделя дефляции. Как напомнил директор по инвестициям «АСТРА Управление Активами» Дмитрий Полевой, последний раз похожее явление наблюдалось летом 2022-го – тогда отрицательные цифры продержались 11 недель подряд. Причина в этом году – сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и на ряд других волатильных категорий.

Несмотря на такой позитив, инфляционные ожидания населения – один из основных факторов, который ЦБ учитывает при принятии решений по ключевой ставке – в августе впервые с мая снова выросли, до 13,5% (с июньских 13%). Как считает Дмитрий Полевой, в июле россияне столкнулись с максимальным по историческим меркам ростом тарифов на ЖКУ, продолжает дорожать и бензин. А оба эти товара считаются маркерами инфляции и в опросах входят в топ-5 наряду с плодоовощной и молочной продукцией, мясом/птицей и сыром/колбасами.

«Обычно в августе реакция на июльский рост тарифов ЖКХ в ответах заметно повышается, и одно это могло дать 0,5% в показатель инфляционных ожиданий. Что-то добавил бензин», – считает аналитик. Но в сентябре, по его мнению, эффект от индексации тарифов сойдет на нет, «а фактическое торможение инфляции по основным товарам/услугам – маркерам, считаю, вернет тренд на снижение инфляционных ожиданий». Дополнительный позитивный фактор в этом плане – стабильность рубля.

В ПСБ также считают, что рост инфляционных ожиданий был ожидаем на фоне повышения тарифов и цен на бензин. Но по факту этот индикатор остается стабильным в течение года, пусть и на относительно высоком уровне и в узком диапазоне 12,9–13,5%.

Более тревожным выглядит довольно сильный рост наблюдаемой населением инфляции – до 16,1% с 15% в июле. «В последний раз такой сильный рост наблюдался в конце 2023 и 2024 года на фоне ослабления рубля и реализации мощного инфляционного импульса. Сейчас ни того ни другого нет – курс российской валюты относительно крепок, а тренд к торможению инфляции устойчив. Полагаем, это временный трек, так как значительная часть роста – коррекция сильного снижения наблюдаемой инфляции в июле, а в остальном он обеспечен повышением тарифов ЖКХ и удорожанием бензина», – отметил Денис Попов из ПСБ.

Пространство для снижения ключевой ставки есть как минимум до 16%

По оценке Минэкономразвития РФ, годовая инфляция по стране в целом к 18 августа замедлилась уже до 8,46%. По оценке Райффайзен Банка, при прочих равных за август показатель имеет все шансы опуститься еще ниже. «Это явный сигнал к снижению ключевой ставки», – считают в банке.

Впрочем, в августе заседания совета директоров Банка России не запланировано, поэтому принимать решения о дальнейшем смягчении (или ужесточении) денежно-кредитной политики регулятор будет уже в сентябре – с учетом всех вводных, полученных к тому времени.

На заседании в июле, напомним, «ключ» был снижен до 18% при сохранении нейтрального сигнала. В ЦБ по-прежнему напоминают, что проводят денежно-кредитную политику, «направленную на возвращение годовой инфляции к 4% в 2026 году и ее сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем». И что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для достижения целевого таргета.

Тем не менее текущая инфляционная картина, как считают в Райффайзен Банке, подходит для снижение ставки в сентябре до 17%. Дмитрий Полевой уверен, что шаг может оказаться и больше – до 16%. В ПСБ также считают, что «пространство для снижения ключевой ставки есть как минимум до 16%», и не видят «смысла растягивать это движение по календарю».

«Инфляционные процессы по-прежнему носят несистемный, очаговый характер. При этом общий уровень инфляции продолжает снижаться с опережением прогнозов, это сильный аргумент для смягчения денежно-кредитной политики в сентябре. Несмотря на синхронный рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, продолжаем считать, что текущий квартал – благоприятный период для быстрого снижения ключевой ставки и поддержки тем самым все еще остывающей экономики. По нашему мнению, предпочтителен широкий шаг снижения ключевой ставки, чтобы оперативно поддержать экономику и не забыть про «мягкость ее посадки», – отметили в банке.

Но, как заявил в упомянутом выше интервью Андрей Ганган, для ЦБ на данном этапе важнее добиться устойчивости дезинфляционного тренда. Пять недель дефляции – «это, скорее, нормализация цен» на картофель, свеклу и остальной «борщевой набор» вместе с огурцами, которые очень сильно подорожали в первой половине года. «Если посмотреть на многие другие товары и особенно услуги, там картина не столь позитивная. И потребители это чувствуют. Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели», – заявил представитель регулятора.

Напомним, что в базовом сценарии ЦБ ожидает замедления инфляции к концу этого года до 6–7% и до 4% в дальнейшем. Такому прогнозу соответствует средняя ключевая ставка 16,3–18% с августа по декабрь этого года и 12–13% в следующем году. «Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», – заявил Ганган.

В ближайшее время, по его словам, важно будет оценить реакцию инфляционных ожиданий населения на временное ускорение роста цен, случившееся в июле: «Коммуналка – значимая часть наших с вами расходов и касается практически каждой семьи. Если ожидания по инфляции у населения и бизнеса из-за этого повысятся, то это, конечно, сузит пространство для снижения ключевой ставки».