Минус 33% на яйца и плюс 10% на бензин: как меняются цены в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в июне – уже третий месяц подряд – снизилась, но пока осталась двузначной – 10,07%. Это выше, чем в целом по стране (9,4%) и в ПФО в частности (9,99%). За год больше всего подорожали продовольствие и услуги, рост цен на непродовольственные товары был умеренным. Подробнее – в ежемесячном обзоре «Татар-информа».





Годовая инфляция в Татарстане, достигнув пика в марте (11,1%), с апреля начала снижаться

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годовая инфляция в Татарстане снизилась до 10%

Годовая инфляция в Татарстане, достигнув пика в марте (11,1%), с апреля начала снижаться, но без спешки. По итогам июня показатель все еще остался двузначным – 10,07%, хотя и в России в целом, и в ПФО в частности психологически важный сдвиг уже случился. Впрочем, посыпать голову пеплом не будем: базовая инфляция в республике – впервые с декабря – все же опустилась до 9,84% (по России этот индикатор в июне, правда, замедлился уже до 8,7%).

Несмотря на медленную скорость падения, тренд все равно выглядит очевидным. Тем более что годовые приросты цен в июне сократились сразу по всем трем сегментам. Минимально – с 4,02% в мае до 3,97% в июне – в непродовольственных товарах. Заметнее – в продуктовой рознице, с 14,63% до 13,77%. И в услугах – с майских 14,25%, абсолютного рекорда за все доступные данные с 2012 года, до 13,51%.

Правда, по итогам июля, когда в расчеты попадут проиндексированные в плановом порядке тарифы на ЖКУ (в Татарстане они выросли в среднем на 17,5%, по РФ – на 11,9%), инфляционная картина может заиграть новыми красками.

По данным Волго-Вятского главного управления Центробанка, в июне цены в регионе росли быстрее, чем в среднем по России. Это произошло главным образом из-за того, что сильнее подорожали одежда, мясо и молочные продукты.

Как заявили в Нацбанке РТ, за год продукты питания (особенно масло и молочная продукция) и услуги в Татарстане подорожали больше, чем в среднем по стране. В случае с услугами это касается тех, где доминирует рыночное ценообразование: культура, быт и медицина. А вот цены на непродовольственные товары, в частности стройматериалы и легковые авто, выросли меньше.

В республике снизились цены на яйца: в месячном выражении на 10,57%, а в годовом – на 32,57% Фото: © «Татар-информ»

Месячная инфляция в Татарстане в июне замедлилась до 0,19%

Еще один приятный момент: месячная инфляция в Татарстане в июне замедлилась до 0,19% – это самый низкий прирост цен в первом месяце лета за последние три года, подчеркнули в Нацбанке РТ. С сезонной корректировкой, впрочем, рост составил 0,27%, но это все равно почти в два раза меньше, чем было в мае (0,55%). Позитив обеспечили укрепление рубля и рост предложения ряда продуктов.

В июне цены в Татарстане «выросли почти так же», как и по России в целом. Однако в динамике на отдельные группы товаров и услуг, естественно, обнаружились «некоторые различия». Так, вновь заметнее, чем по стране в целом, в республике снизились цены на яйца: в месячном выражении на 10,57%, а в годовом – на 32,57%. Это связано с ростом производства на птицефабриках республики.

В то же время сильнее, чем по РФ, выросли цены на топливо, особенно бензин. В Нацбанке РТ объяснили это плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах республики. Которые, как обычно, проводятся летом, когда спрос на топливо традиционно растет. За месяц рост цен составил 2,21%, за год только бензин подорожал уже на 10,27%.

Из «общестрановых» трендов, проявившихся в Татарстане в первый месяц лета, стоит отметить, что фрукты и овощи подешевели из‑за сезонного снижения цен. Все потому, что на прилавки начал поступать ранний урожай с юга России (особенно многих обрадовала молодая картошка и – еще в большей степени – ценники на нее). А еще из-за укрепления рубля подешевели некоторые импортные овощи и фрукты.

В то же время выросли цены на кофе и шоколад – за год на 17,52% и 30,15% соответственно. В данном случае Татарстан, как и все, страдает из-за глобальных пертурбаций – неурожая какао-бобов и кофейных зерен в основных странах-производителях. Что, понятное дело, привело к сильному сокращению предложения этих продуктов на мировом рынке и в конечном итоге к взлету цен по всей цепочке.

Что касается мясных и рыбных продуктов, то их производители и переработчики, как и ранее, продолжают перекладывать на потребителей растущие затраты на оплату труда, транспортировку и упаковку.

В «непродах» в июне в Татарстане снизились цены на смартфоны (на 10,53%), телевизоры (на 15,89%), ноутбуки (на 10,39%) и планшеты (на 10%). Годовой прирост цен на электронику и бытовую технику в целом составил «смешные» 0,06%. Стоимость этих товаров в большей степени чувствительна к жестким денежно-кредитным условиям и динамике курса. Но все больше проявляется и другая причина – «некоторое охлаждение спроса на такие товары».

Сильнее всего подорожали за месяц экскурсионные услуги – на 7,79%

Несмотря на общее замедление инфляции в услугах, зарубежный туризм, к примеру, за месяц подорожал на 3,83% – в высокий туристический сезон для наших сограждан в вопросах отдыха «торг явно не уместен». Правда, несмотря на такой рост цен по сравнению с маем, отдых в Египте и Турции все равно стоил дешевле, чем в июне прошлого года.

Некоторые представители туриндустрии связывали рост интереса к зарубежным направлениям не столько с вездесущим укреплением рубля, сколько с экологической ситуацией на Юге России. Впрочем, туры на Черноморское побережье в годовом выражении в июне тоже подорожали – на 9,08%. На речные круизы – на 4,67%, а на поездки в страны Закавказья – всего на 2,79%.

Внутренний туризм проливается золотым дождем и на сопутствующие услуги – так, сильнее всего в Татарстане скакнули за месяц цены на экскурсионные услуги – на 7,79% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Внутренний туризм проливается золотым дождем и на сопутствующие услуги – так, сильнее всего в Татарстане скакнули за месяц цены на экскурсионные услуги – на 7,79% (и это после роста на 17% в мае!), за год – на 15,16%.

Тем не менее, по оценке Волго-Вятского ГУ Банка России, темпы роста потребления в макрорегионе в мае-июне хоть и увеличились, но оставались невысокими. Ретейлеры снова ухудшили текущие оценки по спросу и товарообороту. Продажи стройматериалов и мебели по-прежнему снижались из-за охлаждения на рынке жилья, одежды и обуви – из-за замедления динамики реальных зарплат (по крайней мере, такую версию выдвинули сами продавцы), а автомобилей – из-за высоких ставок. И не только по кредитам (которые раскручивают потребление), но и по депозитам (которые, напротив, усиливают сберегательные настроения).

Хотя снижение продаж новых автомобилей в июне приостановилось, автодилеры питают надежды на оживление рынка во второй половине года – благодаря ожидаемому ими смягчению денежно-кредитных условий и расширению с мая льготной программы автокредитования на семьи с двумя и более детьми.

Месячный прирост цен по России в июне в годовом выражении составил 4%

Годовая инфляция по России в июне снизилась до 9,4%, в основном за счет компонентов с волатильной ценовой динамикой (овощи и фрукты, туристические услуги и др.). К 28 июля показатель упал до 9,02%, и очевидно, что это не предел.

Потребительские цены по стране в июне выросли на 0,20% (в мае – 0,43%), то есть Татарстан оказался, что называется, в тренде. При этом месячный прирост цен по РФ, замедлявшийся шестой месяц подряд, в июне в годовом выражении (и с исключением сезонности) достиг 4%, то есть целевого для ЦБ уровня инфляции. В мае, напомним, было 4,5%, во втором квартале – 4,8%, в первом – 8,2%. а в четвертом квартале 2024-го – 12,8%.

Впрочем, по оценкам аналитиков, такой уровень был достигнут за счет «влияние валютного канала денежно-кредитной политики в части эффекта переноса укрепления рубля». С исключением этого эффекта темпы инфляции в июне с учетом сезонности и в пересчете на год составили бы примерно 6%. То есть еще не таргет, но все же близко к нему.

Как сказано в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», хотя инфляция и приблизилась к цели регулятора, риски разворота долгожданного тренда остаются повышенными – возобновление роста экономики, вероятная стабилизация курса и другие.

Банк России продолжил снижение ключевой ставки, на заседании 25 июля опустив ее сразу на два процентных пункта, с 20% до 18% Фото: cbr.ru

«Общий тренд на снижение инфляции сформировался. Важно, чтобы он сохранялся и не ослабевал даже в условиях большого разброса динамики цен на отдельные категории товаров и услуг… Закрепление текущих месячных темпов роста цен вблизи 4% в пересчете на год требует дополнительных подтверждений, особенно учитывая сохраняющееся отставание увеличения производительности труда от роста заработных плат», – отметили аналитики.

Банк России, тем не менее, продолжил снижение ключевой ставки, на заседании 25 июля опустив ее сразу на два процентных пункта, с 20% до 18%. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее прогнозов, рост внутреннего спроса замедляется, и «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», отметили в регуляторе.

В то же время различия в ценовой динамике по группам товаров и услуг остаются значительными, а «устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась». В этих условиях Банк России, как и ранее, заявил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будет принимать «в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». И что для возвращения инфляции к цели в 2026 году требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (следующее заседание пройдет только 12 сентября).

При этом по итогам последнего заседания Совета директоров ЦБ улучшил свой прогноз по инфляции – до 6-7% по итогам года (в апреле было 7-8%). В Минэкономразвития РФ, кстати, пока свой апрельский прогноз не изменили – 7,6%. Но пообещали скорректировать его «до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики».

В июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов, отметили в ЦБ. Тем более что за первую неделю июля Росстат зафиксировал рекордный для этого времени года скачок цен на 0,79%. Впрочем, за недели с 15 по 21 июля, а потом и с 22 по 28 июля индекс потребцен в России, впервые в сентября прошлого года, уходил в зону дефляции – пусть и всего на одинаковые 0,05% еженедельно (но в первый раз – против роста на 0,02% неделей ранее).

«Более половины товарных групп, где фиксируется дефляция, относится к непродовольственным товарам и услугам, что более четко отражает охлаждение внутреннего спроса. Так, наблюдается снижение цен на товары легкой промышленности, электронику, импортные автомобили, гостиничные и санаторные услуги и т.д. Однако динамика цен остается значительно дифференцированной, что, вероятно, ограничит скорость снижения инфляции по мере «отмирания» сезонных факторов. Пока же статистика располагает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики», – заявили в ПСБ.

Фото на анонсе: «Татар-информ»