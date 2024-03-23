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«Я воевал на СВО, чтобы таких людей было меньше»: депутат Мингазов о теракте в «Крокусе»
Такой поступок могли совершить только нелюди, заявил «Татар-информу» депутат Казанской городской Думы фракции «Справедливая Россия» Рушан Мингазов в разговоре о теракте, совершенном в «Крокус Сити Холле».
«Это нелюди. Я воевал в зоне специальной военной операции, чтобы таких людей было меньше. Им на земле нет места!», – подчеркнул Мингазов.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 115 погибших, но число жертв теракта продолжает расти. В СМИ сообщают, что теракт в «Крокус Сити Холле» уже стал вторым самым крупным в истории современной России после «Беслана».
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