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Спорт 2 ноября 2024 15:40

«Я в нее верю»: Татьяна Тарасова оценила шансы Валиевой вернуться в большой спорт

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«Я в нее верю»: Татьяна Тарасова оценила шансы Валиевой вернуться в большой спорт
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российская фигуристка из Казани Камила Валиева сможет возобновить спортивную карьеру после окончания дисквалификации за употребление допинга. Об этом «Татар-информу» заявила заслуженный тренер СССР, телекомментатор и ведущая шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова.

«Если она чувствует, что она может вытерпеть и тренироваться, то почему бы и нет. Все реально. 19 лет — это не поздно. Четырехлетняя пауза? Ну и что? Она же не дома сидит, она выступает, все время. Я считаю, что если она чего-то хочет, то у нее получится. Я в нее верю», - заявила эксперт.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января этого года дисквалифицировал Камилу Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Напомним, по решению суда, Камилу Валиеву лишили титула олимпийской чемпионки в командном зачете на Олимпиаде-2022. А так же золотых медалей чемпионатов России и Европы.

О шансах Камилы Валиевой вернуться в большой спорт «Татар-информ» опубликовал большой материал.

#Камила Валиева #Татьяна Тарасова #фигурное катание #допинг
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