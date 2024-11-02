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«Я в нее верю»: Татьяна Тарасова оценила шансы Валиевой вернуться в большой спорт
Российская фигуристка из Казани Камила Валиева сможет возобновить спортивную карьеру после окончания дисквалификации за употребление допинга. Об этом «Татар-информу» заявила заслуженный тренер СССР, телекомментатор и ведущая шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова.
«Если она чувствует, что она может вытерпеть и тренироваться, то почему бы и нет. Все реально. 19 лет — это не поздно. Четырехлетняя пауза? Ну и что? Она же не дома сидит, она выступает, все время. Я считаю, что если она чего-то хочет, то у нее получится. Я в нее верю», - заявила эксперт.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января этого года дисквалифицировал Камилу Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Напомним, по решению суда, Камилу Валиеву лишили титула олимпийской чемпионки в командном зачете на Олимпиаде-2022. А так же золотых медалей чемпионатов России и Европы.
О шансах Камилы Валиевой вернуться в большой спорт «Татар-информ» опубликовал большой материал.
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