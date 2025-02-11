«Я уже завалена письмами от пенсионеров»: о чем просят главу МФЦ в Татарстане

Пенсионеры зря тратят деньги на юристов, оформляя банкротство, заявила на брифинге в Доме Правительства РТ директор МФЦ в республике Ленара Музафарова. Как узнать о стадии готовности документов и обезопасить себя от опечаток при заполнении документов — в репортаже «Татар-информа».





Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте, через кол-центр и через соцсеть

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самый задаваемый вопрос: «Когда мой документ будет готов?»

На прошлой неделе директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова подводила итоги 2024 года на заседании коллегии. Сегодня же на брифинге в Кабмине РТ рассказала о новшествах и лайфхаках для населения, которые только собираются обратиться в МФЦ.

Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте, через кол-центр и через соцсеть. Так, в сообществе «ВКонтакте» записаться можно в любое время суток с помощью чат-бота. Чтобы начать диалог, в сообщении сообществу нужно написать «начать». Ответ поступает в течение минуты.

Через социальную сеть «ВКонтакте» МФЦ теперь сообщают и о готовности документов. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно при оформлении услуги в МФЦ указать номер мобильного телефона — он должен быть привязан к странице в соцсети.

«Самый задаваемый вопрос: «Когда мой документ будет готов?» При этом 90% людей не пишут, в каком МФЦ они подавали документы, что за документ, номер расписки и тому подобное. Даже когда мы получим данные, мы не ответим в срок, как утверждено законодательством, потому что мы завалены подобного рода письмами. Их не нужно писать», – попросила директор МФЦ в РТ.

Лучше позвонить по номеру Единой региональной информационно-справочной службы – 122. Короткий номер легко запомнить, а главное, звонок по нему — бесплатный. Добавочный номер именно для получения сведений об услугах МФЦ – 7.

Еще один лайфхак – теперь на сайте МФЦ можно увидеть степень загруженности офисов в онлайн-режиме. Представленные на сайте графики дают возможность составить полную картину, в какое время какой офис наиболее свободен. Обладая этими знаниями, можно запланировать визит в наиболее удобную дату и сэкономить время.

Ленара Музафарова: «Самый задаваемый вопрос: «Когда мой документ будет готов?» При этом 90% людей не пишут, в каком МФЦ они подавали документы, что за документ, номер расписки и тому подобное» Фото: prav.tatarstan.ru

Новый сервис защищает от опечаток при заполнении документов в МФЦ

Новшество, которое помогает экономить время в МФЦ, — это сервис «Цифровой профиль».

«Когда вы приходите в МФЦ, то на талончике электронной очереди появляется QR-код. Наводите на него камеру смартфона, даете согласие на обработку данных, и тогда, когда вы сядете к специалисту, у него уже будут заполнены ваши сведения с портала госуслуг, если у вас там уже загружены паспорт, ИНН, СНИЛС. Все это подтягивается автоматически, а заявление уже будет заполнено», — рассказала руководитель.

Что это дает? Экономию времени клиента, обратившегося в МФЦ, и защиту от ошибок при заполнении документов вручную.

«После ухода из МФЦ через 12 часов ровно персональные сведения полностью удаляются. Поэтому каждый раз, когда приходите в МФЦ, вы даете согласие на то, чтобы вашими сведениями воспользовался специалист», — добавила Музафарова.

Любой житель страны сможет установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самозапрет на кредиты: почему бессмысленно его просить до осени

В России с 1 марта этого года заработает самозапрет на выдачу кредитов. Любой житель страны сможет установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа). Запрет через МФЦ можно будет ввести только с 1 сентября, но уже сейчас к Музафаровой обращаются с просьбой о самозапрете.

«Я уже завалена письмами от пенсионеров, пожилых людей, которые уже сейчас просят меня запретить выдавать кредит без их личного присутствия. Сервис должен заработать только 1 марта на портале госуслуг, потом в течение лета МФЦ будет тестировать его с банками, а заработает система только с 1 сентября текущего года», – пояснила руководитель.

В таких письмах нет необходимости, отметила Музафарова и еще раз повторила: «Никуда я эти письма [с просьбами о самозапрете] отправлять не буду, ни в какие банки. Не надо писать сейчас, это бесполезно!»

Пенсионеры могут заполнить заявление о внесудебном банкротстве через МФЦ бесплатно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пенсионер может оформить банкротство через МФЦ

Внесудебное банкротство через МФЦ – это услуга, которая востребована и социально значимая. Пенсионеры могут заполнить заявление о внесудебном банкротстве через МФЦ бесплатно.

Банкротами могут быть признаны и пенсионеры с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, но должны быть выполнены три условия:

пенсия – основной доход;

исполнительный документ выдан более года назад и требования по нему не исполнены или исполнены частично;

у гражданина на дату подачи заявления отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

«К сожалению, пенсионеры обращаются к юристам. Допустим, долг – 25 тыс. рублей, так за 25 тыс. рублей они заполняют заявление с юристом. И это не 100-процентная гарантия, что документ верно заполнен. В итоге в МФЦ мы этих пенсионеров еще разворачиваем», – с сожалением отметила Музафарова.

Также Музафарова предупредила о мошенниках, которые представляются специалистами МФЦ. Бывало и такое, что звонили якобы специалисты архива МФЦ. Они сообщали, что человеку нужно получить невостребованные документы, которые переданы в архив, и просили продиктовать код из СМС-сообщения. Но! В МФЦ нет никакого архива, а невостребованные документы возвращаются в ведомства, которые их готовили.

За все время существования МФЦ наибольший спрос у татарстанцев сохраняется на услуги Управления Росреестра Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За доплату регистрацию недвижимости можно ускорить

За все время существования МФЦ наибольший спрос у татарстанцев сохраняется на услуги Управления Росреестра (по регистрации прав на недвижимое имущество и получению сведений из Реестра недвижимости). За ними ежегодно обращаются по 2 миллиона раз.

С 1 января вступили в действие изменения, внесенные в Закон «О государственной регистрации недвижимости», которые дают возможность зарегистрировать право собственности на объект недвижимости за один день, но за дополнительную плату.

«Эту услугу люди очень просили, потому что нужно быстро, как всегда – «вчера», и вот такое появилось. Сделка обычно происходит в течение 7-9 дней, а если захотите ускорить процедуру, платится госпошлина в двойном размере», — пояснила Музафарова.

Но при подаче заявлений через МФЦ срок их рассмотрения увеличивается — два рабочих дня предусмотрены на передачу документов в орган регистрации и обратно.