«Человек дома нажимает кнопку, появляется сотрудник»: как МФЦ РТ упростит получение услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Татарстана в этом году отметил свое 10-летие. Несмотря на большой прогресс в развитии сервиса, в планах дальнейшая цифровизация, внедрение ИИ-технологий и расширение доступности. Планы развития обсудили сегодня на итоговой коллегии МФЦ в Казани.





Ленара Музафарова: «Разнообразие государственных, муниципальных и иных услуг, которое должен уметь оказывать каждый специалист в едином окне, достигло почти 300 видов»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свыше 46 млн услуг за 10 лет

Основные итоги работы многофункциональных центров в Татарстане за 2024 год, а также за все 10 лет существования организации озвучила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговой коллегии, прошедшей в казанском IT-парке.

По ее словам, жителям Татарстана оказали свыше 6,1 млн услуг в офисах Многофункционального центра за 2024 год.

«При этом важно отметить, что разнообразие государственных, муниципальных и иных услуг, которое должен уметь оказывать каждый специалист в едином окне, достигло почти 300 видов», – подчеркнула Музафарова.

Всего же за десять лет работы МФЦ жителям Татарстана в отделениях Многофункционального центра было оказано свыше 46 млн услуг.

Развитие сети многофункциональных центров будет тесно связано с цифровизацией и внедрением новых технологий и сервисов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые услуги, развитие сервисов и повышение квалификации

Говоря о планах на 2025 год, директор МФЦ Татарстана заявила, что развитие сети многофункциональных центров будет тесно связано с цифровизацией и внедрением новых технологий и сервисов. «А также – новых подходов к оказанию государственных и муниципальных услуг», – добавила Музафарова.

Среди задач на 2025 год она выделила:

внедрение новых видов услуг;

развитие дополнительных электронных сервисов;

оптимизацию работы с учетом обращений граждан;

сохранение и развитие кадров;

развитие образовательной деятельности.

«В последующие годы мы планируем в зависимости от своих ресурсов продолжать создавать более доступную среду для предоставления необходимых услуг гражданам, а также улучшать процессы обслуживания, уделяя внимание своим универсальным специалистам», – отметила Музафарова.

Она также подчеркнула, что, несмотря на планируемые изменения, принципы работы МФЦ останутся прежними: людям должно быть понятно, удобно и доступно.

Шайхутдинов пообещал связаться с руководством района и выяснить, какие есть ограничительные факторы в создании многофункционального центра, а также дать поручение по созданию нового офиса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Офис МФЦ в Куюках

Музафарова добавила, что офис МФЦ в этом году должен появиться в густонаселенном районе, который возник возле деревни Куюки под Казанью.

«На сегодняшний день число жителей уже превышает 50 тыс., что равноценно средним городам республики. В связи с отдаленностью от районного филиала МФЦ почти на 30 километров население остро нуждается в открытии местного офиса госуслуг для возможности оформлять необходимые документы», – отметила Музафарова.

Она добавила, что, несмотря на неоднократные обращения в адрес главы района, вопрос с выделением помещения под офис МФЦ пока не решен.

На заседании она обратилась к вице-премьеру РТ Роману Шайхутдинову с просьбой оказать содействие в решении проблемы и дать поручение руководству Пестречинского района подобрать помещение в Куюках минимум на 10 окошек для приема населения.

Шайхутдинов пообещал связаться с руководством района и выяснить, какие есть ограничительные факторы в создании многофункционального центра, а также дать поручение по созданию нового офиса.

Вице-премьер также поздравил сотрудников МФЦ с юбилеем, поблагодарил за работу и пожелал физического и психологического здоровья всем работникам. «У вас самый непростой участок работы. Вы сталкиваетесь с людьми в непростых жизненных ситуациях, поэтому вы – офлайн-интерфейс нашей страны», – заявил Шайхутдинов.

Айрат Хайруллин отметил, что в этом году в Татарстане планируют запустить приложение для обращения жителей республики в МФЦ по видео Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поход в МФЦ по видеосвязи

Как будут развиваться многофункциональные центры, рассказал и министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин. Он отметил, что в этом году в Татарстане планируют запустить приложение для обращения жителей республики в МФЦ по видео.

«Человек нажимает кнопку – появляется сотрудник МФЦ, который заполняет все необходимые заявления. Через ЕСИА подписывает все необходимые документы, и фактически он не приходит в МФЦ, а сидит дома», – пояснил Хайруллин.

Он также заявил, что необходимо рассматривать внедрение искусственного интеллекта в работу многофункциональных центров. По его словам, такой подход позволит быстро обрабатывать огромные объемы данных, что сократит время на оказание услуги.

«Мы стремимся, чтобы все государственные и муниципальные услуги оказывались в течение одного – максимум трех дней», – подчеркнул министр.

В заключение он добавил, что в 2025 году также будет расширяться доступность МФЦ для жителей сельской местности.

Фото на анонсе: «Татар-информ»