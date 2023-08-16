«Я такой же, как и вы!»: Минниханов рассказал стобалльникам, как он всё успевает

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с выпускниками школ, набравшими максимальное количество баллов на ЕГЭ, и с победителями международных, всероссийских олимпиад. Во время встречи ребята смогли пообщаться с руководителем республики и задать ему вопросы.

Отвечая на вопрос, как ему удается всё успевать, Рустам Минниханов сказал: «Я такой же, как и вы! Просто со временем научился определять приоритеты».

Он отметил, что в его работе присутствует много протокольных вещей, которые отнимают много времени, но несмотря на это, если расставить приоритеты, можно успеть решить все задачи.

«Когда мне, например, назначают встречу на 11.00 часов утра, я думаю так: в 11 часов ты должен уже успеть устать! И думать о том, что время обеда подходит. А если будешь считать, что 11 часов – это утро, то ничего не получится. Так что – пораньше вставать и работать! И спортом заниматься», – подытожил Раис РТ.

Также молодые люди спросили у руководителя республики, если бы он сегодня поступал в вуз, какое направление он бы выбрал — нефтехимию или ИТ-технологии.