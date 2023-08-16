IT или нефтехимия: стобалльники спросили Минниханова, куда бы он поступил учиться

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с выпускниками школ, набравшими максимальное количество баллов на ЕГЭ, а также с победителями международных и всероссийских олимпиад и пообщался с ними.

Так, молодые люди спросили у руководителя республики, если бы он сегодня поступал в вуз, какое направление он бы выбрал — нефтехимию или ИТ-технологии.

«Я бы выбрал инженерную специальность. Мое первое образование — инженер-механик Казанского сельскохозяйственного института, и я не сожалею, что оказался там. Инженерное образование мне помогает», — ответил Минниханов.

Он выразил мнение, что люди не должны кого-то копировать, а следует выбирать то, что по душе, передает пресс-служба Раиса РТ.