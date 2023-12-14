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«Я смотрю, и сердце сжимается»: Путина поразили женщины на первой линии фронта
Во время прямой линии и пресс-конференции Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к женщинам-военнослужащим, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева.
«Я смотрю, и сердце так сжимается. Особенно девушки там, прямо на первой линии бегают!» — эмоционально заявил лидер страны.
Глава государства заметил, что в роликах с передовой девушек следует «убрать».
«Надо бы руководству основных каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это», — поделился Путин.
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