«Я смотрю, и сердце сжимается»: Путина поразили женщины на первой линии фронта

Во время прямой линии и пресс-конференции Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к женщинам-военнослужащим, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева.

«Я смотрю, и сердце так сжимается. Особенно девушки там, прямо на первой линии бегают!» — эмоционально заявил лидер страны.

Глава государства заметил, что в роликах с передовой девушек следует «убрать».

«Надо бы руководству основных каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это», — поделился Путин.