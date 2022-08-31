«Я сижу в железном мешке, а за стеной – душитель бабушек»: Вадим Липский просится на волю

Известный в криминальных кругах Казани Вадим Липский добивается свободы. Сегодня он пытался обжаловать свой арест. Чтобы хоть как-то повлиять на решение Фемиды, его защита огласила показания ключевого свидетеля, ссылаясь на то, что это лишь доводы и верить им нельзя. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Две недели назад Вадима Липского отправили в СИЗО Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В СИЗО на время следствия Вадима Липского отправили ровно две недели назад. Тогда 18 августа решение о мере пресечения вынес Советский районный суд Казани. В числе подозреваемых оказались еще трое жителей Казани – Айдар Лутфуллин, Рубен Амирянов и Алексей Лобетов.

По версии следствия, все четверо – участники казанских группировок «Квартала» и «Тукаевские». В 2017 году они похитили ростовского бизнесмена Куканова и вымогали у него 350 тысяч рублей. Свою вину никто из фигурантов дела не признает.

Сегодня Липский и его защитник Борис Савельев настаивали, что никаких оснований для нахождения в СИЗО у него нет. Оба просили смягчить меру пресечения на запрет определенных действий. Апелляционную жалобу рассматривал Верховный суд Татарстана.

Сегодня Липский и его защитник Борис Савельев настаивали, что никаких оснований для нахождения в СИЗО у него нет Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Задержали по дороге в больницу

Уголовное дело в отношении Липского и его предполагаемых сообщников было возбуждено еще 1 июля. Основанием для этого стали показания бизнесмена. Как мужчина оказался в Казани и каким образом он попал руки злоумышленников, до сих пор остается загадкой.

В течение полутора месяцев сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью собирали все необходимые доказательства. 16 августа Липского задержали оперативники.

«Это вопиющий случай. Месяц мой подзащитный находился на лечении в больнице. После выписки он несколько дней провел дома, ему стало хуже, и он поехал обратно в больницу. И именно в этот момент его задерживают», – рассказал адвокат Липского Борис Савельев.

Проблемы со здоровьем стали главным аргументом защиты, чтобы повлиять на решение суда. Адвокат настаивал на том, что в СИЗО нет необходимого оборудования и медикаментов, чтобы хоть как-то облегчить самочувствие его подзащитного.

«Ваша честь, я сижу в железном мешке два на два. За стеной сидит дербышкинский парень, который душил бабушек, и стрелок, который убил детей в школе. То есть те, которым уже дадут пожизненное. Вы меня уже наказали без суда и следствия», – обратился к суду Липский.

Борис Савельев: «Как у потерпевшего, так и у свидетельницы противоречивые показания. Разве можно доверять таким показаниям?» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Что мешало этому бизнесмену рассказать, что его избили?»

Единственным свидетелем в деле Липского оказалась некая Юлия. Выяснилось, что тогда в 2017 году женщина несколько раз пересекалась с бизнесменом Кукановым. Сегодня в суде были оглашены ее показания.

«Много времени прошло с тех пор. Помню, что когда я приехала домой к Куканову, возле подъезда стоял он и еще два человека. Их лица я не запомнила. Когда я передавала ему коробку с часами, Куканов мне что-то прошептал на ухо, но его слов я не расслышала», – следует из ее показаний.

Еще один раз Юлия виделась с Кукановым, когда забирала его из отдела полиции «Вишневский». Но никакого разговора о похищении и вымогательстве у него денег не было.

«Что мешало тогда Куканову рассказать своей подруге, что на него напали, угрожали и избивали? Как у потерпевшего, так и у нее противоречивые показания. Разве можно доверять таким показаниям? Тем более что сам Куканов – личность сомнительная. В 2017 году он сидел за мошенничество, спустя несколько лет он снова оказался в местах лишения свободы и находится там до сих пор. И вдруг он вспоминает о том, что было пять лет назад. В этом деле нужно разбираться», – обратился к суду адвокат Савельев.

Доводы Липского и его защиты суд не убедили – он оставлен в СИЗО до 1 октября Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«С чего взяли, что я – криминальный авторитет?»

Сам Вадим Липский настаивал, что ни Юлию, ни Куканова он никогда не видел и тем более никого не похищал. Просил суд вынести по апелляционной жалобе справедливое решение.

«Это уголовное дело – полнейшая чепуха. Еще какие-то ярлыки на меня повесили, что я якобы криминальный авторитет, смотрящий. С чего вообще все взяли, что я имею отношение к криминалу?» – возмущался Липский.

Тем не менее доводы Липского и его защиты Фемиду не убедили. Верховный суд РТ оставил его в СИЗО до 1 октября.