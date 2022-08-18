«Мы не понимаем, что происходит»: что известно о задержании Вадима Липского и членов ОПГ

Еще четверо участников казанских группировок попались в руки оперативников накануне. В их числе оказался известный в криминальном мире столицы Вадим Липский. Сегодня Советский суд избрал им меру пресечения. За что оперативники повязали членов ОПГ – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.

В криминальном мире столицы Татарстана личность Вадима Липского широко известна Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Вадим Липский – для простого обывателя это имя ничего не говорит. Однако в криминальном мире столицы Татарстана его личность широко известна. Именно он стал сегодня причиной широкого внимания к Советскому суду Казани.

О задержании криминальной фигуры стало известно сегодня утром. Выяснилось, что 16 августа помимо Липского в руки оперативников попались еще трое жителей Казани – Айдар Лутфуллин, Рубен Амирянов и Алексей Лобетов. Всех подозревают в преступлении, которое было совершено в 2017 году.

По данным источника агентства, их разработкой занимались сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Трое из задержанных, в том числе Вадим Липский, – участники группировки «Квартала», один состоит в ОПГ «Тукаевские».

Фабула дела не раскрывалась до последнего. Изначально процесс по избранию меры пресечения подозреваемым хотели рассмотреть в закрытом режиме, но позже журналистам все же позволили остаться в зале суда.

Из материалов дела следует, что все четверо подозреваются в похищении некоего Куканова – жителя Ростова. Как мужчина оказался в Казани и каким образом он попал в руки злоумышленников, остается неясным. Известен лишь мотив похищения – 350 тысяч рублей.



«Мы не понимаем, что происходит»

Именно показания Куканова стали поводом для задержания Липского и его сообщников. Уголовное дело было возбуждено 1 июля. Пока все четверо находятся в статусе подозреваемых, следствие настаивало отправить всех в СИЗО.

«Есть все основания полагать, что подозреваемые могут скрыться. Их причастность к преступлению подтверждается протоколами очной ставки, показаниями свидетеля и потерпевшего. Они обвиняются в совершении тяжких преступлений. Они могут давить на свидетеля или препятствовать расследованию», – аргументировал свою позицию следователь.

Однако у подозреваемых совершенно другая версия случившегося. Все в один голос утверждали, что никакого Куканова не знают. А сам он – личность сомнительная, верить его показаниям нельзя.

Алексей Лобетов (на фото) уверял суд, что потерпевший Куканов – мошенник Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Этот Куканов сам мошенник. Находится в местах лишения свободы. Мы не понимаем, что происходит», – оправдывался один из задержанных Алексей Лобетов.

Пять лет тишины, и вдруг начал давать показания, с чего бы это?

Ключевая фигура дела Вадим Липский появился в здании суда последним. Как ни странно, мужчина был в приподнятом настроении и даже успел перед началом процесса перекинуться словами с журналистами.

«Кто вам сказал, что я "смотрящий". Кто это выдумал? И даже уже дали мне 15 лет, без решения суда. Меня "космонавтом" зовут, но в космос не отправляют же», – отшучивался Липский.

Как ни странно, Вадим Липский был в приподнятом настроении. Свою причастность к криминальному миру отрицал Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

О личности Вадима Липского известно немного. В конце 90-х мужчина получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Спустя десять лет он вышел на свободу. Сейчас Липский живет в Казани, женат, воспитывает двух маленьких детей. Свою причастность к криминальному миру, и тем более к совершению преступления, задержанный категорически отрицает.

«Я его в глаза не видел. И почему он об этом рассказал сейчас, а не тогда? Я, что, должен был ему слать открытки и напоминать о себе? Пять лет прошло! Он мошенник сам по себе», – возмущался Липский.

Его адвокат добавил, что Куканов обращался с заявлением в полицию еще в 2017 году. Но никаких вопросов ни к Липскому, ни к его сообщникам у правоохранителей не возникало.

Все четверо подозреваемых были взяты под стражу и пробудут в СИЗО до 1 октября Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Еще тогда никаких действий не производилось. Мой доверитель жил спокойно, прошло пять лет, ложится в больницу, а после выписки его задерживают. То есть пять лет он ни от кого не скрывался, жил с семьей, воспитывал детей, и тут всплывает дело. Следователь указывает, что Липский может скрыться, повлиять на свидетелей, – на это была масса времени, но он этого не сделал», – обратился к суду адвокат Вадима Липского.

Доводы подозреваемых и их адвокатов суд не убедили. Все четверо были взяты под стражу. Они проведут в СИЗО полтора месяца, до 1 октября.