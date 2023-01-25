«Я сижу больше, чем тебе лет»: Вор в законе в Верховном суде РТ возмущался работой СМИ

Сегодня в Верховном суде РТ по делу ОПГ «Чистопольские» исследовали письменные доказательства стороны защиты. На скамье подсудимых десять человек, среди которых вор в законе Рашид Джамбульский. Все они проходят по делу как участники ОПГ «Чистопольские», вину никто не признает.

До начала судебного заседания адвокат Рашида Джамбульского (Хачатряна) передала ему сборник судоку, что очень обрадовало подсудимого. Этот момент сфотографировал корреспондент «Татар-информа», за что получил нелестное высказывание в свой адрес от Джамбульского.

«Что на свободе некого фотографировать? Провокаторы!» – обратился подсудимый к корреспонденту «Татар-информа».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда началось заседание, председательствующий поинтересовался какие есть ходатайства у стороны защиты. Ходатайство решил заявить подсудимый Камалов.

«В связи с тем, что мой адвокат приступил к моей защите не с самого начала разбирательства, а с 22 июня 2022 года, когда уже было проведено 54 заседания, ей не известно, что было на этих заседаниях. Прошу изготовить протокол судебного заседания частично, до даты вступления ее к моей защите», – сказал Камалов.

Суд постановил ходатайство удовлетворить частично.

«Протокол заседания находится на стадии изготовления, по мере изготовления он будет предоставлен адвокату», – заявил судья.

Тогда Камалов выступил с еще одним ходатайством, он попросил приобщить к материалам дела доверенную копию генеральной доверенности на его автомобиль марки «Nissan», оформленную на его жену.

«Этот автомобиль принадлежит мне и моей семье, а не участникам организованной группы. По ходу защиты я буду ссылаться на этот документ», – сказал Камалов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ни одна из сторон возражений не имела, поэтому ходатайство удовлетворили. После этого выступить с заявлением решил Рашид Джамбульский.

«Уважаемый суд, я хочу обратиться к вам на счет журналистов. Среди них есть один человек, который сидит в очках, он меня сильно раздражает. Я нахожусь в очень нервозном состоянии, он писал материал про меня, обзывал в материале. Суд идет, а он телефон высоко держит, то ли снимает, то ли записывает. Он меня провоцирует, я столько слов ему хочу сказать. Огородите меня от него», – сказал Рашид Хачатрян.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья напомнил журналистам о том, что съемка на судебном заседании разрешается только с разрешения председательствующего.

«Ваша честь, я записываю то, что здесь происходит в заметках на телефоне. Я не снимаю», – ответил журналист «Татар-информа».

На это Джамбульский заявил, что журналист вероломно обманывает всех присутствующих.

«Врет он все, я видел он стоял и снимал. Совесть надо иметь. Он писал, что я шипел на него. "Шипит"! Я тебе пошиплю. Заходит здесь и прямо в лоб снимает! Мне что, материться, стекло бить?» – восклицал подсудимый.

Корреспондент еще раз повторил, что видеосъемку на заседании не проводил, как и фотофиксацию. Суд попросил журналиста вести себя корректно и не производить съемку без разрешения судьи. Также, председательствующий сделал предупреждение Джамбульскому, потому что его формулировка: «Я тебе пошиплю» может расцениваться судом как угроза.

После этого в суде объявили перерыв, во время которого подсудимый все не унимался.

«Знаешь почему я злой? Ты написал, что мы с адвокатом затягиваем процесс, когда ждем свидетелей из-за границы. А в Карабахе в это время война шла. Пиши как есть, зачем врать. Мы ничего не затягиваем, я даже больной приходил сюда», – крикнул он.

После перерыва, заседание решили перенести на следующий день. Когда судья вышел из зала заседания, Рашид Джабульский попросил адвоката подозвать журналиста «Татар-информа» для диалога тет-а-тет.

«Ты не понятно зачем приходишь сюда, думаешь это все романтика, нет. Я сижу больше, чем тебе лет. Я не Рашид Джамбульский, я когда-то просто там жил. Завтра я буду Казанский или еще какой-нибудь. Не утрируйте, пишите как есть. Мы в этой жизни не для того, чтобы гадить», – сказал он.

Напомним, по версии следствия, уголовное дело вора в законе Джамбульского, настоящее имя которого Рашид Хачатрян, стартовало в Верховном суде Татарстана в ноябре 2021 года. Вместе с ним на скамье подсудимых еще восемь человек, все жители Чистополя. Список обвинений обширный – подсудимым вменяется мошенничества, вымогательства, участие в преступном сообществе. Все были в составе преступной группы «Чистопольские». По версии следствия, участники ОПГ в Чистополе и Алексеевском районе собирали дань с местных предпринимателей, отнимали квартиры, занимались выбиванием долгов, причем любыми способами.

На следующем заседании продолжится исследование письменных доказательств.