Сбор дани и угрозы убийством: как вор в законе Хачатрян и его ОПГ «кошмарили» Чистополь

Вор в законе Рашид Джамбульский, контролировавший сразу несколько регионов Поволжья, предстал перед судом. Процесс в отношении него и еще 9 человек стартовал в Верховном суде Татарстана. Несмотря на то что все проходят по делу как участники ОПГ «Чистопольские», вину ни в чем они не признают. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ».

Уголовное дело вора в законе Джамбульского стартовало в Верховном суде РТ. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 9 человек

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Уголовное дело вора в законе Джамбульского, настоящее имя которого Рашид Хачатрян, стартовало сегодня в Верховном суде Татарстана. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 9 человек, все жители Чистополя, среди них бизнесмен Руслан Гайфуллин по кличке Черный и строитель Айрат Камалов по кличке Кэмл. Они же были подручными Хачатряна, уверено следствие.

Список обвинений весьма обширный – подсудимым вменяется мошенничество, вымогательства, участие в преступном сообществе. Все были в составе преступной группы «Чистопольские». По версии следствия, участники ОПГ в Чистополе и Алексеевском районе собирали дань с местных предпринимателей, отнимали квартиры, занимались выбиванием долгов, причем любыми способами.

Билет в один конец

Вор в законе 55-летний Рашид Хачатрян проходит по уголовному делу главным фигурантом. Помимо вышеперечисленных обвинений ему вменяется самое тяжкое – занятие высшего положения в преступной иерархии. Этот статус уроженец Нагорного Карабаха получил в 1997 году. Тогда же он был «коронован» как Джамбульский.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Хачатрян находил людей и назначал их так называемыми положенцами, закреплял их за городами, за определенными зонами. Помимо этого, во время споров он выступал в качестве криминального судьи. Он контролировал соблюдение принятых в криминальном мире традиций и норм поведения», – следует из обвинительного заключения.

Впервые в руки полицейских Хачатрян попался в начале 2000-х годов. Тогда он проходил по делу как участник ОПГ «Рашидовские» и получил немалый срок – он провел за решеткой 11 лет. Выйдя на свободу, Хачатрян вернулся к прежнему образу жизни, он обосновался в Оренбурге и уже оттуда наладил связи с Татарстаном. В этом ему помогли Гайфуллин и Камалов. Так и появилась группировка «Чистопольские». Группа была поделена на две части – одни, угрожая расправой бизнесменам, вымогали у них деньги, другие – отнимали у местных жителей квартиры.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Массовые задержания участников преступной группы начались летом 2019 года. Самого Джамбульского задержали в Оренбурге накануне его дня рождения 8 августа. И если раньше вор в законе кичился своим авторитетом в криминальном мире, то сегодня, оказавшись на скамье подсудимых, свою причастность к нему категорически отрицал.

«Я точно могу вам сказать, что никакого положения в криминальном мире я не занимал. Никогда. Я не был с этим связан. Никаких собраний я не проводил. Нет, свою вину я не признаю», – высказался в суде Рашид Хачатрян.

Следом за ним о своей невиновности заявили и остальные подсудимые.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я это говорил и раньше на предварительном следствии», – высказался следом Руслан Гайфуллин.

К слову, если вина подсудимых будет доказана, то им грозят внушительные сроки, вплоть до пожизненного. Тогда остаток жизни Хачатрян вполне может провести за решеткой.

Угрожали переломать руки и ноги

Елена Семенова – одна из многих потерпевших, которая сегодня приехала на старт процесса. Вспоминая во время допроса подробности тех времен, женщина сильно волновалась. Она рассказала, что впервые столкнулась с «Чистопольскими» в 2018 году, когда просила вернуть долг некоего Шайхутдинова. Мужчина задолжал ей более миллиона рублей, однако возвращать деньги отказывался. Женщина и предположить не могла, что у него есть опасные связи.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Однажды он пришел ко мне в офис вместе с Гайфуллиным. Он тогда представился мне как Руслан Черный. Он называл себя царем, говорил, что его выбрал народ. Они просили меня отозвать у судебных приставов исполнительное производство, при этом угрожали мне, мол, повыбивают у меня дома все стекла или переломают руки и ноги», – рассказала женщина.

Спустя несколько дней неизвестные разбили кирпичом в ее частном доме окно.

«Стекло разбили в детской комнате, моему сыну тогда было 13 лет. Кирпич едва не попал в него. Услышав крики, я забежала в комнату, и затем увидела, как через окно в меня летит камень, я едва успела увернуться», – рассказала Елена.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

После случившегося Елена сразу же обратилась в полицию. Спустя несколько дней кто-то снова разбил окно кирпичом на веранде, в следующий раз ее дом закидали камнями. Поняв, что опасность угрожает не только ей самой, но и ее семье, женщина обратилась за помощью к казанским полицейским.

Еще одна жительница Чистополя лишилась квартиры. В 2014 году женщина купила в кредит квартиру своему сыну Рамилю, правда обжиться там парень не успел. Ее отняли «Чистопольские», уверена женщина.

«Сын позвонил мне и сказал, что его обвинили в краже миллиона рублей. Якобы он стащил барсетку с деньгами. С него начали требовать эти деньги», – начала рассказывать женщина.

Затем на несколько дней Рамиль исчез, на звонки матери не отвечал. А когда вышел на связь, сказал, что ей срочно нужно переоформить квартиру на Айрата Камалова, в противном случае его убьют. Испуганная женщина написала доверенность на указанное имя, спустя время Камалов продал квартиру за 800 тысяч рублей.

Угрожая расправой, участники ОПГ заставили Рамиля доплатить еще 80 тысяч рублей.

По версии следствия, от рук «Чистопольских» пострадали еще как минимум десять человек. Их суд допросит в ближайшее время.