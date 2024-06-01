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«Я рисую как Шишкин»: победители конкурса в Елабуге получили денежные премии
1 июня, в Международный день защиты детей, в старинной усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника наградили победителей юбилейного, XX Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин». В этом году конкурс посвящен Году семьи в Российской Федерации и 35-летию музея-заповедника.
На конкурс было представлено 525 рисунков. Участие в нем приняли 32 учебных заведения: художественные школы, школы искусств, центры и студии детского творчества — ребята приехали в Елабужский район из 19 городов и населенных пунктов Республики Татарстан.
В тройку лидеров по количеству участников вошли Елабужская Детская художественная школа №1 им. И.И. Шишкина (86 участников), Детская художественная школа №2 Набережных Челнов (60 участников) и Аксубаевская Детская художественная школа (52 участника).
Жюри определило 21 победителя из 16 школ и 11 городов Республики Татарстан. Конкурс был проведен в трех возрастных категориях, в каждой из которых присуждено по 3 призовых места.
Кроме того, Елабужский государственный музей-заповедник как организатор традиционно присудил Гран-при. 10 юных художников получили денежную премию.
Спецпризы были вручены 11 конкурсантам от главы Елабужского района Рустема Нуриева, который также принял участие в награждении. Руководитель отметил, что этот конкурс позволяет популяризировать не только творчество елабужского художника Шишкина, но и всего российского искусства.
В событии принял участие и депутат Госдумы Айдар Метшин. Он поздравил ребят с Международным днем защиты детей восхитился художественными навыками конкурсантов.
Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко поблагодарила всех партнеров конкурса и меценатов музея-заповедника за неравнодушие к творческим проектам площадки.
Фото: пресс-служба ЕГМЗ.
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