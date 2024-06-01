«Я рисую как Шишкин»: победители конкурса в Елабуге получили денежные премии

1 июня, в Международный день защиты детей, в старинной усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника наградили победителей юбилейного, XX Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин». В этом году конкурс посвящен Году семьи в Российской Федерации и 35-летию музея-заповедника.

На конкурс было представлено 525 рисунков. Участие в нем приняли 32 учебных заведения: художественные школы, школы искусств, центры и студии детского творчества — ребята приехали в Елабужский район из 19 городов и населенных пунктов Республики Татарстан.

В тройку лидеров по количеству участников вошли Елабужская Детская художественная школа №1 им. И.И. Шишкина (86 участников), Детская художественная школа №2 Набережных Челнов (60 участников) и Аксубаевская Детская художественная школа (52 участника).

Жюри определило 21 победителя из 16 школ и 11 городов Республики Татарстан. Конкурс был проведен в трех возрастных категориях, в каждой из которых присуждено по 3 призовых места.

Кроме того, Елабужский государственный музей-заповедник как организатор традиционно присудил Гран-при. 10 юных художников получили денежную премию.

Спецпризы были вручены 11 конкурсантам от главы Елабужского района Рустема Нуриева, который также принял участие в награждении. Руководитель отметил, что этот конкурс позволяет популяризировать не только творчество елабужского художника Шишкина, но и всего российского искусства.

В событии принял участие и депутат Госдумы Айдар Метшин. Он поздравил ребят с Международным днем защиты детей восхитился художественными навыками конкурсантов.

Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко поблагодарила всех партнеров конкурса и меценатов музея-заповедника за неравнодушие к творческим проектам площадки.

Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 7 февраля, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева , что в Татарстане утвержден план мероприятий. Президент РФ22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 7 февраля, заместитель Премьер-министра РТ сообщила , что в Татарстане утвержден план мероприятий.