«Я против капища в святом месте!»: батюшка о том, чего нельзя делать на Анисьиных грядках

Александр Ермолин сильно возмущен поведением людей в святом месте под названием Анисьины грядки

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили об атеистах и агностиаках. В этот раз руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Батюшка против» отправился на святое место Анисьины грядки, которое находится под Казанью, чтобы рассказать о язычестве.

Здесь жила праведная женщина, которая помогала людям

Анисьины грядки под Казанью – святое место для православных. Согласно преданию, когда-то здесь, недалеко от Седмиезерного монастыря жила праведная Анисья. Женщина рано овдовела, но не стала связывать свою судьбу с другим человеком. Она поселилась на окраине села и вела отшельнический образ жизни. Анисья разбила огород и выращивала овощи, которыми кормила всех нуждающихся. Похоронили ее рядом с ее домом, на могиле установили крест, куда приходили верующие помолиться за упокой праведной женщины.

В годы советских репрессий это место разровняли тракторами. Но вскоре случилось чудо. Грядки, оставшиеся после огорода Анисьи, снова появились сами собой. И после каждой попытки снова их разрушить все возвращалось на свои места. Так гласит легенда, но как было на самом деле, никто сказать не может. Так же, как и нельзя точно сказать, когда появилось поверье, что тот, кто приложится больным местом к этим грядкам, покатается по ним или полежит на них, получит исцеление. Люди стали завязывать ленточки на деревьях, которые растут поблизости, загадывать желания: кто-то просит ребеночка, кто-то – исцеления.

Сегодня здесь протекает святой источник, оборудованы две купели и часовня. Сюда приходят помолиться монахи из Седимезерного монастыря.

Анисьины грядки под Казанью – святое место для православных Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Люди, загадывая желания, завязывают на деревьях все что попало: шнурки, мужские носки»

В прошлом году шефство над святым местом по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла взял руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. С тех пор он регулярно приезжает сюда и срезает ленточки – он очень возмущен этой традицией. Утверждает, что таким образом люди лишь номинально являются православными – они мало знакомы со своей же религией, совершают настоящие языческие обряды. Для того чтобы все поняли, что здесь нельзя совершать то, что не имеет отношения к православию, отец Александр установил здесь информационные баннеры. Но увы, гости святого места продолжают вешать ленточки и кататься по земле.

«Мы отправились на Анисьины грядки, чтобы подробно рассказать, как правильно вести себя здесь.

Во время моей первой поездки тут три-четыре дерева были полностью обвешаны ленточками. Сейчас здесь, можно сказать, лайт-версия. Причем люди, загадывая свои сокровенные желания, например о рождении ребенка, завязывают все что попало: шнурки обувные, резинки для волос, медицинские маски, автомобильные ароматизаторы, георгиевские ленточки. Самое яркое, что мне запомнилось, – это пара мужских носков и веревочка от торта», – рассказывает батюшка.

Логика язычников проста – повесить что-то на удачу, что-то потереть, где-то попрыгать и надеяться, что тебе помогут высшие силы. То есть никаких усилий над собой, как истинно православные люди, они делать не хотят – ни держать пост, ни молиться, ни ходить на службу в церковь.

Люди, загадывая свои сокровенные желания, завязывают все что попало: шнурки, резинки для волос, медицинские маски и даже носки Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Суеверные люди считают, что если кататься по Анисьиным грядкам, то получится зачать ребенка»

«Суеверные люди считают, что если кататься по Анисьиным грядкам, то у них получится завести ребенка. Я даже видел своими глазами – это ужасно, такое поведение недостойно православного человека», – возмущается иерей Александр.

Ритуалы проводят не только на грядках, но и на самой могиле, где похоронена матушка Анисья.

«Мы видим, что здесь они разложили еду, детские игрушки, пинеточки, соски. Сразу видно, какой посыл они несут: “Дайте нам ребенка”. Это все в православии не приветствуются. Я до сих пор не понимаю, зачем кормить покойника. Разве душа может есть? Каждый раз я приезжаю, совершаю здесь литию и очищаю могилу. Многие мне говорят: “Батюшка, вам что, нечего делать?” Но я, как православный человек, не могу пройти мимо капища, которое здесь устроили. В интернете активно пропагандируется идея совершать здесь языческие ритуалы. То есть вместо того, чтобы пойти к Богу, люди предпочитают обратиться к лукавому и ждать от него какого-то добра. Это все неправильно», – рассказал отец Александр.

Срезанные ленточки священнослужитель отвозит в воскресную школу своего храма и сжигает в печи. Он отмечает, что ни одно дерево от его действий не страдает. Освобождая их от этого мусора, уверен отец Александр, он помогает им свободно расти.

Срезанные ленточки священнослужитель отвозит в воскресную школу своего храма и сжигает в печи Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Бес берет за свои услуги только одну монету – нашу бессмертную душу»

«Своими действиями я не нарушаю никаких законов. С точки зрения закона каждый человек может иметь свою религию, но для этого эту религию нужно зарегистрировать, выбрать руководителя. А тут получается какая-то странная система. Мы находимся рядом с монастырем, в месте, где протекает православный источник и находятся православные святыни. Пусть язычники, которые сюда приезжают, понимают, что это не место для ритуалов. Мы не нарушаем их чувств, а вот они, напротив, оскверняют православное место и нарушают наши права», – считает иерей.

Православный человек уверен, что подателем всех благ является Бог. И если Бог не дает ребенка, то как бы это ни было сложно понять и принять, это божественный замысел, объясняет отец Александр.

«Бог дает нам такую жизнь, с такими условиями и ситуациями, не просто так. Нужно принять свое бесплодие и стараться подарить свои тепло и любовь другому ребенку, который остался без родителей. Но многие вместо этого поддаются на уловки лукавого, ведутся на те действия, которые проще, чем вести православную жизнь. Помните, что бес берет за свои услуги только одну монету – нашу бессмертную душу. Совершив какой-то ритуал, вы можете получить желаемое, но придется заплатить очень дорого. Призываю всех обращаться к Богу, а не верить в суеверия, ведь это стыдно и позорно для верующего человека», – подытожил священнослужитель.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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