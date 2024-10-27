«В Бога не верят, но чуть беда – бегут в храм»: батюшка об атеистах и агностиках

Александр Ермолин: « Что такое атеизм? Это тоже вера, только вера в то, что Бога нет»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, как устроен алтарь. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Батюшка против» рассказывает о том, чем опасны атеизм и агностицизм.

«Научно доказать отсутствие Бога они не могут»

Я, как православный священник, против атеизма и агностицизма. Что такое атеизм? Это тоже вера, только вера в то, что Бога нет. Из истории философии мы знаем, что есть логические доказательства бытия Божия, и есть такие же логические доказательства и аргументы возможного Божьего небытия. Это абсолютно рациональные размышления разных мыслителей начиная от Аристотеля и Канта, заканчивая современными философами, которые то добавляют новые аргументы, то отвергают их. Но научно доказать отсутствие Бога они не могут, даже когда атеисты говорят, что вселенная была создана не разумом, а просто была самозарождена. Соответственно это тоже не является веским аргументом против бытия Божия.

Агностицизм – это мысль о том, что не может быть точного знания о религиозной истине. То есть агностик – это человек, который не может довериться той или иной религии, поэтому говорит о таком религиозном равнодушии.

Атеизм бывает двух видов. Первый – философский, научный, когда его приверженец является поклонником какой-то материалистической философии, рассуждает о материализме и поэтому говорит, что Бога нет. Второй вариант – это бытовой атеизм, когда человек вообще не ставит перед собой религиозных вопросов. Причем бытовых атеистов в разы больше.

«Современный атеист измельчал»

Современный атеист измельчал, потому что многие из них не читали трудов своих классиков. Они не читали ни исторических атеистов, к примеру, деятелей французского возрождения Руссо и Дидро, не знакомы они и с современными авторами-атеистами Хокингом и Докинзом, при всей их популярности и попсовости. Сразу скажу – я их читал и могу отметить, что для Хокинга вселенная материалистична, он, как ученый-физик, развивает идеи материалистической вселенной, где Богу попросту нет места.

Докинз же вполне может быть удостоен звания современного пранкера, который просто пытается обсуждать темы религии в очень популярном формате и научности в его трудах практически нет. Он написал книгу: «Бог как иллюзия», и в ответ на это была написана книга «Докинз как иллюзия». Могу с этим согласиться, потому что его воззрения сами по себе являются иллюзией.

Юваль Ной Харари написал трехтомник, который сразу был назван бестселлером XXI века, хотя ничего научного там нет совершенно Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Среди современных атеистов можно вспомнить человека, которого пытаются представить живым классиком. Это Юваль Ной Харари. Он написал трехтомник, который сразу был назван бестселлером XXI века, хотя ничего научного там нет совершенно. Я прочитал все эти три книги, это популярный атеизм, в котором ярко прослеживается, что автор не знаком с религиозными истинами. Для него все религии об одном и том же, а все христиане – плохие, потому что ходили в крестовые походы. Более того, он сам хорошо вписывается в современную западную повестку и не отрицает своих нетрадионных взглядов на традиционные вещи.

«Атеист отказывается от всего прекрасного вечного, что дает нам Христос»

Чем плохо атеизм? Атеизм плох совершенно всем. Потому что атеист не верит в Бога, отказывается от идеи спасения, от того, что Бог пришел в мир, любит его и готов его спасти. Атеист отказывается от всего прекрасного вечного, что дает нам Христос.

Часто спрашивают, может ли быть атеист нравственным. С одной стороны, может. Но с другой, как говорил Достоевский: «Если Бога нет, то все позволено», если нет Бога, как оценить нравственность поступка? Если нет абсолютной истины, которая является универсальным великим критерием всего на свете? Поэтому вопрос нравственности атеиста очень интересный. С одной стороны, он может быть вполне нравственным, но с другой стороны, с учетом отсутствия некого универсального критерия, атеизм не может быть нравственным.

«Глубоко убежден, что корнем современного атеизма является то, что люди ничего не знают о Православии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глубоко убежден, что корнем современного атеизма является то, что люди ничего не знают о Православии. Многие, даже думающие, интеллигентные личности считают, что Церковь – это о том, что покойника надо подержать за ногу, чтобы не приснился, что на поминках надо пить водку за упокой, а праздник Покров – это день, когда земля покрывается снегом. То есть они считают, что все эти приметы и суеверия относятся к Православию. Это категорически неверно. При этом эти люди не знают о том, что Христос пришел в мир по любви к человеку. Атеист об этом не думает и не знает. Поэтому глубоко убежден, что основой современного атеизма являются суеверные представления о Православии, которые отталкивают их от истинной веры.

«Многие атеисты, глубоко в душе, являются верующими, но просто боятся сами себе признаться в этом»

Людям нужно объяснять, во что на самом деле верят православные. Вся эта огромная масса атеистов нуждается в слове Божием, в истинных знаниях о Православии. Тогда этой массы станет гораздо меньше, люди освободятся от рабского греха и смогут прийти ко Христу.

Часто люди говорят: «Я просто верю в Бога, но не отношу себя ни к одной из религий». Вера предполагает под собой ее реализацию. Это как просто быть болельщиком какой-то футбольной команды, но никогда не ходить на матчи, не смотреть их по телевизору и не следить за счетом игры. Также и тут – нельзя просто считать, что есть некое абстрактное божество. Это как раз относится к современным агностикам – они верят в какую-то высшую силу, но никак не реализуют свои религиозные воззрения.

В наши дни есть очень много людей, которые говорят, что ни во что не верят, но при этом, когда у них случается беда, они сразу же бегут к какой-нибудь бабке, просят, чтобы она прочитала им 33 заговора или бегут в храм ставить свечку лишь бы их болячка прошла. Многие атеисты глубоко в душе являются верующими, но просто боятся сами себе признаться в этом.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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