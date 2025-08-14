«Я просто делал свое дело»: награжденный шестью медалями боец РТ мечтает вернуться на СВО

Уроженец Новошешминского района Андрей Кондеев добровольцем ушел на СВО в июле 2022 года, попав в только что сформированный батальон «Алга». В его составе прошел через самые горячие точки фронта, служил на всех шести направлениях линии боевых действий.

В срочной службе Андрей был радистом разведроты в Алейске Алтайского края. Перед отправкой в зону СВО батальон прошел трехмесячное боевое слаживание в Тоцком-2, Оренбургская область. За два с половиной года службы в составе 72-й мотострелковой бригады он успел побывать на всех ключевых участках фронта. Полтора года был разведчиком в штурмовом взводе и заместителем командира.

Его задачи включали выявление техники, живой силы и укреплений противника, передачу координат артиллерии, а иногда и личное уничтожение вражеских целей с гранатомета или ПТУРа. Приходилось выходить из окружения с боевыми товарищами, отстреливаясь из автоматов.

«Там быстро становишься универсалом. Какую задачу поставят – тому и учишься», – говорит Андрей.

За время службы он освоил десятки военных специальностей: был снайпером, командиром БМП, гранатометчиком, птурщиком и даже фельдшером, вынося раненых с поля боя.

За выполнение боевых задач Андрей награжден шестью орденами и медалями. Среди них – «Орден генерала Маргелова», орден «За верность долгу. Во славу Отечества», медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан» (вручена Раисом РТ Рустамом Миннихановым в 2024 году), нагрудный знак «За службу России», медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За СВО».

Особая награда – Георгиевский крест IV степени – за взятие Андреевки на южном фланге Бахмута, где плечом к плечу с «Алгой» сражались «Вагнер» и «Штурм Z».

«Мы не только воевали, но и выводили мирных жителей из-под обстрелов. К сожалению, из 94 человек, с которыми я начинал, осталось всего 12», – говорит он.

Позывной Андрея – Кащей. Он пережил два тяжелых ранения в голову, потерю лицевых костей с правой стороны, осколочные ранения всего тела, амнезию и чудом спасенный глаз. Врачи признали его негодным к службе (категория «Д») и дали третью группу инвалидности.

Позже память стала потихоньку возвращаться.

«Зато каждый день был как новый, предыдущий не помнил. Старые фильмы – то же самое: смотришь как в первый раз», – улыбается неунывающий Андрей.

Андрей с особым уважением вспоминает боевых товарищей. О командире с позывным Кот он говорит: «Это Командир с большой буквы. Прошел Чечню, всегда поддерживал, защищал личный состав».

О другом товарище, Нельсоне, вспоминает так: «При штурме Угледара он с осколочными ранениями и пробитой ключицей нес меня полкилометра под обстрелом. Благодаря ему я жив. Очень много достойных ребят сражались вместе со мной».

Андрей признается, что о печальном вспоминать ему тяжело. Но, как ни парадоксально, даже под жесточайшими обстрелами бывали моменты, которые он вспоминает с улыбкой.

Особое место в его памяти занимает боец из Казани с позывным Болт, которого, по словам ветерана, посмертно хотели представить к званию Героя России.

«Когда были под Андреевкой, ВСУ обстреливали всем подряд. Нас целые сутки били “Градами”, авиацией, артиллерией. Против нас тогда стояла 3-я украинская штурмовая бригада из “азовцев” – считались элитным подразделением. Мы сидели с ранеными под железной дорогой, в широкой металлической трубе. Обстрел был такой, что ни выйти, ни раненых перенести нельзя. А одна наша штурмовая группа была ближе к противнику. И вдруг в трубу заглядывает Болт: “Мужики, есть попить? У нас там вода кончилась”. Мы оторопели – тут носа не высунешь, а он просто забежал спросить воды. Взял, ушел. Минут через 15 возвращается: “Блин, мужики, покушать охота, у вас чего-нибудь съестное найдется?” Болт пришел под жесточайшим обстрелом за водой, а потом за едой. Отважный воин, на его счету было немало подвигов», – вспоминает Андрей.

Через три-четыре дня после этого случая Болт погиб. У него осталась семья.

Андрей вспоминает и другой курьезный случай, который до сих пор вызывает у него смех.

Однажды он наткнулся на ничейный спальник. Решил примерить: залез, застегнул молнию… и в этот момент начался неожиданный обстрел. Нужно было срочно бежать к блиндажу, но Андрей оказался обездвижен, словно гусеница в коконе.

«Так и запинали меня в блиндаж, как тюк, – смеется он. – Расстегиваться и вылезать – потеря драгоценного времени, которая могла стоить жизни».

Ребята не растерялись: схватили Андрея за ворот спальника и, помогая ему перекатывать ногами, быстро поволокли в укрытие.

На вопрос, не жалеет ли он о своем решении отправиться на СВО, Андрей отвечает без колебаний: ни в коем случае. Но признается – убедился на личном опыте, что профессия военного – одна из самых тяжелых.

«Разведчиков в плен не берут? Это не совсем так. Просто мы сами не сдаемся в плен. Чтобы выжить, решает, конечно, опыт в боевых действиях. Ну и Боженька помогает. Так что я матерый воин сейчас, но к службе уже не годен. А вернуться обратно очень хочется, потому что дело не завершено. Я должен быть там, чтобы они нас не победили. Ведь каждый вносит свою лепту в эту победу», – поделился солдат.

Андрей вспоминает, что пошел воевать не за деньги.

«Вот некоторые говорят, что люди на СВО идут за деньгами. Хочу опровергнуть это мнение. Когда я вступил в “Алгу”, на передовой мы семь месяцев были без зарплаты. Мы были идейными добровольцами, воевали за идею. Каждый день, рискуя жизнью, делали все возможное и даже невозможное. Только спустя время все наладилось и нам выплатили долг».

Сейчас он лечится в госпитале Набережных Челнов, ищет работу, помогает матери в родном селе и присматривает за племянницей. Пишет стихи о войне и боевых товарищах.

Но его сердце все еще на передовой: Андрей признается, если бы была возможность, он хоть сейчас вернулся бы на СВО. Он поддерживает связь с боевыми товарищами, многие из которых за это время стали командирами.

«Пошел бы сейчас к своим ребятам. Я по-прежнему хочу отстаивать интересы нашей страны, приближать Победу. Потому что я переживаю – фашизм пока не побежден. Много еще чего сделать хочется, но из-за ранения этого сделать не могу. Не разрешают, не берут», – говорит он.

При этом Андрей не считает себя героем. «Я простой парень, который делал свое дело. А ордена – за выполнение боевых задач. За то, что выжил! Кому-то из нас повезло больше, кому-то меньше».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.