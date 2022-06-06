Я остаюсь в «Рубине»: Дюпин заявил, что продолжит выступать за казанский клуб в ФНЛ

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин заявил, что продолжит выступать за казанский клуб после вылета в ФНЛ. По словам футболиста, соглашение с «Рубином» рассчитано еще на один год.

«Я остаюсь в "Рубине". Сейчас я в отпуске, предположений каких-то нет. У меня еще год контракта с "Рубином"», — цитирует Дюпина «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 33 матча, в которых пропустил 59 матчей и провел 6 игр на ноль.

Напомним, экс-полузащитник «Уфы» Олег Иванов опроверг информацию о подписанном контракте с «Рубином». Ранее клуб объявил о трансфере футболиста официально.