«Я ничего не совершал»: киллер из ОПГ «Мамшовские» сказал суду последнее слово

С последним словом выступил участник ОПГ «Мамшовские» Ильнар Нуруллин. Его обвиняют в убийстве 21-летней давности, дело рассматривает Верховный суд РТ.

«Хотелось бы, чтобы учли все то, что было сказано мной и моим защитником. Я всегда честно зарабатывал упорным трудом. Я не совершал этих преступлений. Мне больше нечего сказать», – обратился к суду Нуруллин.

В ближайшее время суд вынесет в отношении Нуруллина окончательное решение.

По версии следствия, в 2000 году Ильнару Нуруллину дали указание застрелить лидера ОПГ «Вахитовские» Динара Валеева. Нуруллину на тот момент было 19 лет, нижнекамец оказался одним из приближенных к лидерам «Мамшовских».

Молодого человека задержали почти сразу после убийства, однако вскоре отпустили из-за недостаточности улик. В 2008 году следствие по делу возобновили, Нуруллина должны были снова задержать, но мужчина ударился в бега, его объявили в федеральный розыск. Нижнекамца задержали в начале 2021 года. В деле, помимо убийства Валеева, есть еще один эпизод, связанный с убийством директора насосной станции в Нижнекамске. Свою вину Нуруллин не признает.