«Я не знаю подсудимого»: свидетели по делу экономического полицейского о взятках отказались от показаний

В Вахитовском райсуде допросили двух свидетелей по делу бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности УМВД России по Казани Марата Хайруллина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за деньги он обещал помочь бизнесменам снизить недоимки по налогам.

Следствие полагает, что оба допрошенных – люди, передававшие взятки Хайруллину за «уменьшение» налогов. Первая из вызванных свидетелей заявила, что ей ничего неизвестно, от дачи показаний она отказалась, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Следующий свидетель согласился дать показания, однако заявил, что никаких взяток Хайруллину не передавал.

«Я стал директором фирмы в 2017 году. Налоговые проверки в ней проводились всего два раза. Оба раза были выявлены нарушения. По всем этим двум проверкам все суммы были оплачены в бюджет. Подсудимого я не знаю. Сумму уплачиваемых налогов мы никогда не пытались уменьшить незаконным образом», – рассказал свидетель.

После этого прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний, которые свидетель ранее давал следователю. Однако и там свидетель отрицал факт передачи денег.

Марат Хайруллин находится под стражей с марта прошлого года. При этом, согласно материалам дела, сами преступления совершались в 2023 году. Всего в деле имеются два эпизода мошенничества в особо крупном размере.