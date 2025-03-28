«Помогал бизнесменам уменьшать налоги»: на чем погорел экономический полицейский из РТ

В Вахитовском суде Казани арестовали старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и подразделения коррупции Марата Хайруллина. Его подозревают в получении взятки в размере 107 млн рублей.

По версии следствия, Хайруллин помогал предпринимателям «урезать» налоги. Вину свою Хайруллин не признал, на заседании просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«С позицией следствия не согласен, изложенные в материалах дела обвинения являются голословными. События, описанные в деле, происходили два года назад. Никакого влияния на них я оказать не смогу, поэтому прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал суду Марат Хайруллин.

По версии следствия, в период с мая 2023 по сентябрь 2023, Хайруллин, действуя в группе лиц, совершил посредничество во взяточничестве. Он якобы брал деньги у предпринимателей, чтобы уменьшить размер взимаемых с них налогов. По версии следователей, за 7,5 млн он пообещал фирме ООО «Техно-Ремонт» уменьшить налог с 48 млн до 15 млн рублей. Всего в деле несколько эпизодов на сумму в 107 млн рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Марат Хайруллин является старшим оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Казани. Он является сотрудником внутренних органов с 97-го года. Он обладает достаточными связями и опытом, чтобы повлиять на ход расследования. В связи с этим прошу взять Хайруллина под стражу на срок в 1 месяц 29 суток», – сообщил следователь Зиннур Зайнутдинов.

Суд отказал Хайруллину в просьбе о домашнем аресте и отправил в СИЗО до 26 мая. Из зала суда его увел конвой.