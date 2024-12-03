«Она с детства за ним ухаживала»: жительницу Татарстана судят за убийство брата-инвалида

Фото: © Кириилл Гумиров / «Татар-информ»

«Задушила и вызвала скорую»

В Верховном суде сегодня закончили читать обвинение 60-летней Надежде Захаровой. Ее обвиняют в убийстве ее брата-инвалида. По версии следствия, она задушила его и оставила тело лежать на полу до приезда скорой, которую сама же и вызвала.

По материалам дела, 56-летний Виктор Захаров был убит 8 марта этого года. Версия следствия не совпадает с показаниями его сестры. Надежда рассказывает, что брат просто упал и начал задыхаться, а следы на теле от того, что она растирала ему шею и грудь снегом. Она уверяет суд, что не могла желать смерти брату, поскольку ухаживала за ним и любила.

Виктор был инвалидом первой группы. За ним требовался уход, ухаживала за ним старшая сестра Надежда. Официальным опекуном Виктора являлась его племянница – дочь Надежды Елена Якоренко. Надежда же и получала его пенсию.

«Она ухаживала за ним с самого детства. Всегда относилась к нему хорошо», – подтвердила в суде представитель подсудимой Елена Якоренко.

Сегодня в суд вызвали судмедэксперта, проводившего вскрытие тела Виктора. После его допроса суду присяжных показали фотографии тела Виктора Захарова, на шее которого четко видны следы давления. К слову, Надежда Захарова еще в самом начале судебного разбирательства заявила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Фото: © Кириилл Гумиров / «Татар-информ»

«Она обращалась с ним как с собакой»

Однако сторона обвинения заявляет об обратном. Сегодня в суде обвинитель зачитала показания свидетелей. Один из них – медбрат, который неоднократно оказывал сестре с братом медпомощь.

«Она обращалась с ним как с собакой. Приказным тоном, буквально таскала за собой, хватая за одежду. На вопросы о причинах такого обращения отвечала, что по-другому он не понимает. Он ее слушался, боялся», – зачитали в суде показания свидетеля Фаизова.

Жили сестра с братом в деревне Корноухово Кайбицкого района Татарстана. Из переписки Надежды с подругой, которую изучило следствие, выяснилось, что такой жизнью и братом женщина была недовольна. Рассказывала о том, что ей тяжело, что дома постоянно пахнет испражнениями.

8 марта Виктор, утверждает Надежда, упал и начал задыхаться. Она выбежала на улицу, набрала снега и начала растирать ему грудь и шею, желая помочь. После чего отправилась к соседям – вызывать скорую помощь. Обойдя несколько домов, скорую она все-таки вызвала. Когда на место происшествия прибыли полицейские, она попросила их не забирать тело для вскрытия.

Фото: © Кириилл Гумиров / «Татар-информ»

«Повреждения указывают на то, что Виктора задушили»

«Повреждения указывают на то, что Виктор погиб от механической асфиксии. Удушение тупым предметом, возможно рукой. Помимо синяков у него есть и переломы шейных отделов позвоночника», – рассказал сегодня в суде эксперт Ильнар Салахов.

По словам эксперта, получить такие травмы, как у Виктора, упав с высоты собственного роста, невозможно. Надежда уверяет, что синяки появились от того, что она растирала брату шею, пытаясь спасти его, однако, обратил внимание эксперт, на груди мужчины, которую она тоже якобы растирала снегом, никаких синяков нет.

При росте в 164 см и весе в 54 килограмма Виктор был слабее Надежды, а также ввиду своей инвалидности вряд ли смог бы дать ей отпор. Несмотря на заявление Надежды о том, что незадолго до случившегося она кормила брата, в процессе вскрытия следов пищи в желудке обнаружено не было.

Уже в следующий понедельник в суде должны состояться прения по этому делу. В этот же день присяжные должны огласить свой вердикт.