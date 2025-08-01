«Я не просто так сюда приехал»: новосибирец подписывает контракт в Пестрецах

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Максим Маракин приехал в Татарстан из Новосибирска, чтобы подписать контракт на военную службу. Свой выбор он называет взвешенным и осознанным.

«Сами понимаете, в какое время мы живем. Я хочу защищать свою Родину, плюс растет престиж армии. Планирую остаться в Вооруженных Силах и строить военную карьеру», – говорит Максим.

За плечами 27-летнего мужчины – опыт работы в правоохранительных органах. Три с половиной года он служил в МВД в группе охраны и конвоирования, затем около года был инспектором по транспортной безопасности на железной дороге. Срочную службу проходил в Забайкальском крае в бригаде управления, где занимал должность старшего радиотелеграфиста.

Сейчас он ждет результатов медицинской комиссии в Пестречинском военкомате. После этого – отправка к месту службы. Какую именно должность он займёт в зоне СВО, пока неизвестно, но сам Максим уверен в своем выборе.

«Нельзя, чтобы такие решения были спонтанными. Я не просто так сюда приехал. Мое решение – обдуманное. Страха нет. Все зависит от нас самих. У меня много друзей, которые остались на контрактной службе после срочной. Есть те, кто окончил военные училища и отправился на Украину», – рассказывает он.

Близкие к решению Максима отнеслись с пониманием.

«Сказали: ты взрослый, вправе поступать, как считаешь нужным. А наш долг – поддержать. Отец, он у меня бывший военный, напутствовал: «Будь аккуратен и в любой ситуации сохраняй спокойствие».

По словам Максима, Пестречинский военкомат оставил положительное впечатление: процесс организован четко, выплаты – на достойном уровне, кураторы помогают на всех этапах – от сбора документов до прохождения медкомиссии.

Пока молодой человек ожидает заключения медиков, его обеспечили питанием и временным размещением в Пестрецах.

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