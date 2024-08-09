«Я не позволю, чтобы моя семья сидела в подвале»: жена бойца о том, почему он на СВО

Ильшат не был в горячих точках, его военный опыт – два года срочной службы в армии в мотострелковых войсках

«Он говорит, если не мы, то враг окажется на нашей территории»

Ильшату 39 лет, он служит в звании сержанта в зоне специальной военной операции. Его супруга Мавлия собирает гуманитарную помощь, средства на покупку техники для мужа и его сослуживцев. Дома бойца ждет 18-летний сын и две дочери – семи и двух лет.

Мавлия рассказывает, что на передовую супруг ушел осенью 2022 года – с тех пор жизнь всей семьи кардинально поменялась.

«Он говорит, если не мы, то враг окажется на нашей территории. Сказал, что не позволит, чтобы его семья сидела в подвале», – рассказывает жена бойца.

Ильшат не был в горячих точках, его военный опыт – два года срочной службы в армии в мотострелковых войсках. Тем не менее сослуживцы его очень хвалят за ответственность, сноровку и умение грамотно действовать в непредвиденных ситуациях.

«Он сказал, что по-другому не может, и пошел воевать. Тогда у нас было двое детей – сын и дочка, а в ноябре, когда он уже был “за ленточкой” и перестал выходить на связь, я узнала, что жду ребенка. Это были ужасные дни: у меня гормоны, он не звонит. Тогда не было никаких чатов, где можно было узнать, что там происходит. Я стала искать хоть какую-то возможность узнать, жив ли он, здоров ли», – вспоминает Мавлия.

Но через время муж сам вышел на связь.

«Я была на работе, звонок поступил с неизвестного номера, но я все равно ответила. В трубке раздался родной голос: “Матурым, это я”. Я начала реветь и ругать его за то, что не выходил на связь, и тут же в порыве эмоций сообщила, что беременна. Он очень редко плачет, но в этот момент я услышала, что его дыхание стало тяжелым. Он с трудом произнес: “Спасибо тебе большое”», – вспоминает жена бойца.

Выяснилось, что Ильшат давно хотел третьего ребенка, но супруга никак не решалась.

«Он приехал 19 июля к выписке из роддома. Он встретил нас, взял дочку на руки и начал плакать от счастья. Через неделю он снова уехал»

«У тебя муж на войне, парни погибают, а ты тут нюни распустила!»

«После этого мне удалось узнать у него имена его сослуживцев – создала группу его взвода, постепенно добавляла в группу их жен, и нам уже было легче. Мы общались и передавали друг другу новости», – рассказывает Мавлия.

Ильшат смог приехать в отпуск, когда супруга была уже на большом сроке беременности, а второй раз его отпустили к ее родам.

«Он приехал 19 июля к выписке из роддома. Он встретил нас, взял дочку на руки и начал плакать от счастья. Через неделю он снова уехал. Тогда мне было особенно тяжело его отпускать, у меня началась послеродовая депрессия. Но я поняла, что я прежде всего мама и мне нужно держать себя в руках. Тогда я обратилась к специалистам, но они мне не помогли. И тогда я просто встала перед зеркалом и сказала сама себе: “У тебя муж на войне, парни погибают, а ты тут нюни распустила!” Так я начала помогать бойцам. Сейчас у нас есть официальная группа “Помощь своим. Татарстан”, мы работаем при Благотворительном фонде им. Героя России Дамира Исламова», – рассказывает она.

Бойцы отправляют запросы, и Мавлия начинает сбор средств, поиск нужной техники и предметов быта.

«С детьми мне помогает свекровь. Если мне куда-то надо, она сидит с ними. Но если она уезжает в деревню, я беру младшую с собой, ее уже все знают, называют ‘’дитя войны’’. Так я и бегаю целыми днями. Все думают, что я сильная, мне пишут, советуются, но по ночам я реву в подушку – я уже год не видела мужа, его все не отпускают в отпуск. Каждый день жду, что он напишет: “Матурым, я еду домой”. Он очень переживает, что когда приедет, дочка его не узнает», – расплакалась Мавлия.

Все бойцы на передовой – настоящие герои

«На себе вытаскивает с поля боя погибших и раненых»

Жена бойца призналась, что ждать мужа не просто, но она невероятно им гордится и чувство гордости помогает переживать непростые дни в разлуке с любимым.

Сейчас Ильшат где-то в направлении Кременной, но это все, что знает его супруга, о военных буднях он рассказывает мало.

«Он ничего мне не рассказывает, бережет мои нервы. Он только сказал, что самое тяжелое – это когда на твоих глазах погибают товарищи. Говорит, что ему дает силы семья, наша поддержка», – поделилась Мавлия.

О подвигах она узнает из рассказов сослуживцев мужа и их жен.

«Мне часто звонят его друзья и говорят спасибо за него», – рассказывает жена бойца.

Мавлия вспоминает, что как-то произошел сбой с поставкой продовольствия у бойцов, которые находились на передовой, и ее Ильшат решил этот вопрос.

«Дорогу никто не знал, она проходила через лес, они могли сами затеряться. Он взял машину и поехал и так неделю возил им еду. Потом мне сказали, что если бы не он, бойцам было бы не справиться. Сейчас его перевели в эвакуационную группу, он на себе вытаскивает с поля боя погибших и раненых. Рассказывал, как во время очередной эвакуации нашел солдата из другой роты и тоже вытащил его – не бросил», – поделилась она.

Сейчас Ильшат где-то в направлении Кременной, о военных буднях он рассказывает мало

«Мы все делаем своими силами, у нас нет спонсоров»

Мавлия подчеркивает, все бойцы на передовой – настоящие герои. Те, кто, как ее супруг, доставляют провизию на передовую, смелые и мужественные – ничего не боятся. Машина туда проехать не может, потому что в небе постоянно летают дроны, а вот пешком сделать это проще, но не менее опасно.

«Мы для них постоянно собираем аптечки и все необходимые медикаменты. Сейчас они попросили носилки на колесах, сейчас собираем на них средства. Бойцы бывают ведь разного телосложения, и иногда бывает очень тяжело тащить. Также они попросили рации, через которые можно отслеживать и заглушать дроны, и РЭБы – один такой прибор стоит больше миллиона рублей. Надеемся, что мы сможем быстро собрать средства», – говорит Мавлия.

Чаще всего помогают родные бойцов – вместе им удалось доставить уже много техники и средств первой необходимости для фронта.

«Мы все делаем своими силами, у нас нет спонсоров, предпринимателей, которые могли бы перечислять крупные суммы. Хотим открыть офис, чтобы люди могли прийти и увидеть, как мы работаем», – поделилась Мавлия своими планами.

Фото из семейного архива героев публикации