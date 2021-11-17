«Я не помню, что произошло»: суд арестовал казанца, который избил ногами свою падчерицу

Кировский районный суд Казани отправил в СИЗО 38-летнего Николая Карижского, который накануне избил ногами свою 13-летнюю падчерицу. Свою вину мужчина признал, однако добавил, что ничего не помнит.

«Я не знаю, как это могло произойти. Я не помню. Она мне как родная дочь. Может быть, я был сильно пьян», – оправдывался в суде отчим девочки.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Сегодня следствие обратилось в суд с просьбой заключить Карижского под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы. В зал суда мужчину доставили под конвоем. Увидев журналистов, обвиняемый пытался закрыть лицо маской, отвечать на какие-либо вопросы отказывался. Ссылался на то, что ему и его семье сейчас и так плохо.

«Карижский обвиняется в тяжком преступлении. Он может скрыться от суда и следствия и оказывать давление на свидетелей», – аргументировал свое ходатайство следователь.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Задержали Карижского 15 ноября в одном из домов в Кировском районе Казани, где он проживал с супругой. Всего в семье было пятеро детей – двое детей от первого брака женщины и трое совместных, младшему из которых всего два года. Обвиняемый рассказал, что на данный момент жена не работает, в связи с этим он просил суд не отправлять его в СИЗО.

«Меня потом все равно посадят, а пока я хочу помочь своей семье. Деньги в дом приношу только я. Если меня не будет с ними рядом, то они просто останутся без денег», – обратился к суду мужчина.

Доводы обвиняемого суд не убедили. Судья встал на сторону следствия и отправил Карижского в СИЗО на два месяца, до 16 января.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержали 38-летнего мужчину, который избил ногами свою 13-летнюю падчерицу. Девочка попала в больницу, у нее диагностировали разрыв селезенки.

Причиной конфликта между отчимом и девочкой стало то, что она не присмотрела за младшим братом.