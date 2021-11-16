В Казани задержали мужчину, который избил ногами падчерицу

Следствие полагает, что ночью 14 ноября в квартире в Кировском районе 38-летний мужчина, будучи пьяным, избил ногами 13-летнюю падчерицу за то, что та не присмотрела за младшим братом. На крики дочери проснулась мать, она и вызвала медиков.

Девочку госпитализировали с разрывом селезенки. После этого мужчина еще раз учинил скандал дома, за что его арестовали.

Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою причастность к преступлению мужчина признал, в скором времени ему изберут меру пресечения. Раследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.