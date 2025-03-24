«Я не очень фартовый, но слежу за вами»: как Минниханов «проводил» «Ак Барс» в плей-офф

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат и готовится к плей-офф. Сегодня с командой встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Разговор был теплым. Однако грядущий плей-офф может стать судьбоносным для клуба. Подробности – в материале «ТИ-Спорта».





Сегодня с командой «Ак Барс» встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов редко бывает на трибунах, но он следит за всеми процессами «Ак Барса»

Раис Татарстана на встрече с «Ак Барсом» после традиционного вступительного обращения к игрокам, тренерам, менеджерам завел разговор о суевериях. Рустам Минниханов пояснил, почему он столь редко посещает хоккейные матчи. И при этом заверил, что внимательно следит за всеми процессами в клубе.

«Я не очень фартовый, поэтому и не прихожу на матчи. Не подумайте, на самом деле я слежу за всеми играми и в курсе всех событий. Даже если меня нет на скамейке, я все равно с вами. Я и на футбол не хожу. Так получается, что когда приду, все портится. Я даже телевизор иногда выключаю, когда вы играете. Потом опять включаю. Есть какое-то суеверие», – признал руководитель республики.

При этом за последние сезоны «Ак Барс» дважды вылетел в первом раунде плей-офф. Так что чаще всего усилия Минниханова по привлечению фортуны на сторону казанского хоккейного клуба оставались тщетными.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат и готовится к плей-офф Фото: ak-bars.ru

«Мы в плей-офф, и все начинается с нуля»

Нынешний сезон для «Ак Барса» складывается непросто. С одной стороны, большую его часть казанцы демонстрировали яркий хоккей и неплохие результаты. Но при этом угодили в длительный игровой кризис сразу после Матча всех звезд и подходят к плей-офф с неясными перспективами.

«Сезон был непростой, но, тем не менее, с задачей справились. Мы в плей-офф, и все начинается с нуля! Что-то у нас получалось, что-то нет. Но я считаю, каждый хочет себя проявить, и это нормально. Соперник у нас достойный, и надо к нему относиться с пониманием: они такие же ребята, у них такие же болельщики. Ну и вы должны понимать, что вся республика с вами в ваших победах и неудачах», – прокомментировал Минниханов.

Желание татарстанского лидера снизить планку ожиданий от кубковых баталий понятна. «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. И уже с первого раунда не будет иметь преимущества своей площадки.

Рустам Минниханов: «Даже если меня нет на скамейке, я все равно с вами. Я и на футбол не хожу. Так получается, что когда приду, все портится» Фото: ak-bars.ru

«Ак Барсу» еще повезло, но и «Автомобилист» не подарок

В первом раунде Кубка Гагарина «барсы» сразятся против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Первые матчи команда Анвара Гатиятулина проведет на выезде 26 и 28 марта. Начало игр – в 17:00 по московскому времени.

На самом деле, «Ак Барсу» еще повезло. До окончания последней игры регулярки казанцы могли получить в соперники магнитогорский «Металлург» или уфимский «Салават Юлаев». Обе команды на финише «гладкого» чемпионата, скажем объективно, выглядят предпочтительнее «Ак Барса».

Но и «Автомобилист» не подарок. Напомним, в прошлом розыгрыше плей-офф «Ак Барс» практически всухую проиграл серию команде из Екатеринбурга, победив лишь раз в 5 матчах противостояния (1-4). Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заверил Минниханова, что команда приложит все силы, чтобы в этом году взять реванш.

«Благодарю за напутствие, за поддержку. Впереди самая интересная часть сезона. За первый этап чемпионата мы побывали в разных ситуациях, выходили из них вместе. У команды есть характер, мастерство, сформировался коллектив. Понимаем, что все жители Татарстана нас поддерживают, переживают и ждут побед. На выездных матчах ощутили, что наши болельщики есть и далеко за пределами республики. Будем выходить на лед и отдавать все силы», – пообещал он.

Высшее руководство клуба в лице президента «Ак Барса» Наиля Маганова действительно последовательно создает практические идеальные условия для работы всего коллектива Фото: ak-bars.ru

Билла слышно даже без микрофона: почему Билялетдинов в Казани

Гатиятулин говорил очень тихо, его даже в микрофон было еле слышно. Было впечатление, что специалист неуютно чувствовал себя в компании больших боссов Татарстана. Когда он закончил, Наиль Маганов спросил: «Зинэтула Хайдярович, а вы хотите что-то сказать?» Билялетдинова было отлично слышно вообще без микрофона.

«Воевать придется, это однозначно. Без этого нельзя. Дух у вас есть. У вас есть удача, сохраняйте ее. Боритесь. Все в наших руках. Хорошей игры и хорошего плей-оффа вам», – сказал он.

Буквально 13 марта Биллу исполнилось 70 лет. В честь круглой даты он дал большое интервью «ТИ-Спорту». Но это не самое важное. Куда важнее, что именно Билялетдинов добыл для «Ак Барса» три Кубка Гагарина, а также два чемпионства до создания КХЛ. Помимо его, золото для Казани один раз сумел выковать ныне покойный Юрий Моисеев.

Дух победителя Билялетдинова должен прибавить эмоций казанским хоккеистам. Пока же последний титул «Ак Барс» завоевал уже в далеком 2018 году. Пауза, что называется, затянулась.

Зинэтула Билялетдинов: «Воевать придется, это однозначно. Без этого нельзя. Дух у вас есть. У вас есть удача, сохраняйте ее. Боритесь» Фото: rais.tatarstan.ru

Два вылета в первом раунде за три сезона: момент истины для Марата Валиуллина

«Смотрим с большими надеждами. Да, непросто будет, но будем бороться до конца! Надо бороться до конца. Всё, что необходимо, мы сделали. Наиль Ульфатович, спасибо вам. Созданы все условия, чтобы плей-офф мы прошли достойно, с достойным результатом. Игра должна быть до последней секунды. Команда серьезная и может сыграть с любым соперником. Здесь нет сомнений», – заявил Минниханов.

Выбора у «Ак Барса» особого нет. Ведь третий вылет в первом раунде плей-офф за последние четыре сезона может стать триггером для серьезных изменений в клубе. Это должен понимать и генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, при котором и состоялись два предыдущих провала. Причем за эти три года в «Ак Барсе» сменилось четыре главных тренеров, так что «виноватить» исключительно специалистов уже не комильфо.

И это при том, что высшее руководство клуба в лице президента «Ак Барса» Наиля Маганова действительно последовательно создает практические идеальные условия для работы всего коллектива – менеджмента, тренеров и игроков.

«Все здесь понимают, что для «Ак Барса» плей-офф – это только начало. Все понимают, на что способен «Ак Барс». Мы со своей стороны весь сезон делали все необходимое и продолжим это делать, но главная задача сейчас на ваших плечах – вы представляете наш клуб, компанию и республику. На вашей груди – наш герб, наши имена, ваши фамилии. Помните об этом, выходя на матчи, и сыграйте достойно. Удачи, успехов всем нам», – Маганов решил напомнить всем собравшимся об ответственности за результат.

В ответ капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин пообещал, что команда сделает всё, чтобы завоевать кубок.

«От лица всей команды благодарю вас, Рустам Нургалиевич и Наиль Ульфатович, за вашу поддержку. Вы верно сказали, что в плей-офф всё начинается с нуля. Мы сделаем всё, чтобы взять этот кубок», – заверил он.

Однако пока на кону лишь жесткая серия против «Авто», в которой нет фаворита и маятник может качнуться в любую сторону.

Третий вылет в первом раунде плей-офф может стать триггером для серьезных изменений в клубе. Это должен понимать и генменеджер клуба Марат Валиуллин Фото: ak-bars.ru

«Сейчас всё начинается с чистого листа, что было в регулярке, уже не так важно»

Тонкие места «Ак Барса» известны. Это вратарская бригада, отсутствие глубины в составе и слабый финиш в регулярном чемпионате. Впрочем, есть и плюсы. Наличие опытных исполнителей и желание взять реванш у «Авто». К тому же в этом регулярном чемпионате казанцы трижды обыгрывали команду из Екатеринбурга. Одним из опытных исполнителей стоит считать Дмитрия Яшкина, от которого в играх на вылет будет зависеть очень многое.

«Мы прекрасно знаем «Автомобилист». В прошлом году много с ними играли, уступили в плей-офф, надо вернуть им должок. В этом сезоне довольно хорошо действовали против них, должны и сейчас сделать это.

Сейчас всё начинается с чистого листа, что было в регулярке, уже не так важно. Каждая игра начинается с нуля, поэтому нужно хорошо подготовиться и постараться выиграть. Начинаем в гостях? Конечно, было бы приятнее начать дома, но мы сами себя поставили в такую ситуацию. Ничего страшного в этом нет», – считает Яшкин.

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин пообещал, что команда сделает всё, чтобы завоевать кубок Фото: ak-bars.ru

Билялову предстоит «защитить» тяжелый контракт на 55 млн рублей

Что касается вратарей, то серию с «Автомобилистом» начнет Тимур Билялов, о чем журналистам после открытой тренировке поведал Анвар Гатиятулин. Его сменщик Амир Мифтахов хорошо играл в первой половине сезона и даже выигрывал конкуренцию у Билялова. Однако ближе к плей-офф «второй номер» явно сдал. И теперь именно Тимуру предстоит на льду обосновать свой «тяжелый» контракт в 55 млн рублей за сезон.

Кроме того, Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от серии с «Автомобилистом», содержанием «консультаций» с Билялетдиновым и ответил на другие вопросы.

– В рабочем состоянии подходим. Недавно завершился регулярный чемпионат, готовимся к первой игре плей-офф. Важно подойти к плей-офф готовым и физически, и эмоционально. Отработали те моменты, над которыми трудились в сезоне. «Автомобилист» – системная команда, здесь нам важно сосредоточиться на собственной подготовке и тех моментах, которые принесут нам успех.

Анвар Гатиятулин: «Важно подойти к плей-офф готовым и физически, и эмоционально. Отработали те моменты, над которыми трудились в сезоне» Фото: ak-bars.ru

– «Ак Барс» не получит преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, раздосадованы этим?

– Преимущество своей площадки важный фактор, но не ключевой. Всё будет решаться в деталях, характере, самоотдаче.

– Обсудили с Зинэтулой Билялетдиновым прошлогодний опыт игры с «Автомобилистом»?

– Мы с 2018 года общаемся с Зинэтулой Хайдяровичем. Беседовали и в прошлый его приезд в Казань, он всегда делится опытом, не отказывает в совете. По подготовке к плей-офф мы тоже с ним советуемся.

– Стефан Да Коста представляет наибольшую опасность для «Ак Барса»?

– Соперника мы знаем, четыре матча провели против «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Дадим ребятам дополнительный разбор, заострим их внимание не только на этом игроке, но и на ряде других.

– Сегодня состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вас это мотивирует?

– Конечно. Мы чувствуем поддержку, для нас созданы все условия, очень благодарны. Встреча прошла с хорошим напутствием, это важно для нас, – сказал Гатиятулин.