Зинэтула Билялетдинов: У меня было 3 кита в «Ак Барсе» – Шаймиев, Минниханов, Тахаутдинов

Завтра легенда «Ак Барса» и всего российского хоккея Зинэтула Билялетдинов отметит 70-летний юбилей. В эксклюзивном интервью «Татар-информу» великий тренер оценивает пройденный путь, рецензирует нынешнее состояние казанской команды и рассказывает, каким был в молодости Александр Овечкин, который вот-вот побьет «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.





Зинэтула Билялетдинов: «Многое было сделано. И в спортивной карьере, и в тренерской работе. Я считаю, что все было неплохо и что-то я сделал для хоккея в целом»

Фото: © «Татар-информ»

«Понимаю, конечно, что уже не такой молодой, каким был раньше»

– Банальный вопрос, но без него никак: Зинэтула Хайдярович, что значит для вас 70-летний юбилей?

– Самый распространенный вопрос в последнее время (улыбается). Немалый путь своей жизни уже прошел. Но стараюсь не смотреть на свой возраст, хотя понимаю, конечно, что уже не такой молодой, каким был раньше (смеется).

В целом многое было сделано. И в спортивной карьере, и в тренерской работе. Я считаю, что все было неплохо и что-то я сделал для хоккея в целом.

– Вы в хоккее уже столько лет. Были ли в каком-то еще регионе такие истории, чтобы первое лицо так поддерживало спорт, в частности хоккей, как Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов в Татарстане?

– Да ведь я был-то только в «Динамо» и «Ак Барсе». «Динамо» – это моя юность, молодость и развитие. А как тренер я состоялся здесь, именно в Татарстане. И здесь у меня была большая поддержка. У меня было, скажем так, три кита, на которых многое держалось, – Шафагат Фахразович Тахаутдинов, Рустам Нургалиевич Минниханов и Минтимер Шарипович Шаймиев. Три человека, которые всегда были рядом, поддерживали и давали все возможности. В первую очередь они дали возможность для того, чтобы я развился. Даже несмотря на то, что были сложные периоды в нашей работе, эти люди всегда были рядом. В то же время и нынешний президент клуба Наиль Маганов поддерживал команду и был заинтересован в результате.

– Мы беседуем в Казани. С какой целью вы здесь?

– Я приезжаю сюда регулярно. Здесь я прожил около 20 лет, долгое время. У меня очень хорошие воспоминания, хорошие чувства, и забыть это невозможно. Я приезжаю, общаюсь с ребятами, тренерами. Помогаю чем могу «Ак Барсу».

– А чем занимаетесь в Москве?

– У меня есть кое-какие свои дела, но в большей степени ничем (улыбается). Хожу на хоккей. Может быть, не так много, но смотрю матчи. Делаю какой-то анализ для себя, просто для интереса. Наблюдаю за ребятами, за тренерами.

«Вернуться на тренерскую лавку мыслей нет. Всему свое время. Всегда должно быть правило: есть время, когда ты работаешь, и есть время, когда уже надо определяться и заканчивать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вернуться на тренерскую лавку? Таких мыслей уже нет»

– Вернуться на тренерскую лавку уже нет желания?

– Нет уже таких мыслей. Всему свое время. Всегда должно быть правило: есть время, когда ты работаешь, и есть время, когда уже надо определяться и заканчивать.

– А хоккей вам снится?

– Бывает, что да. То форму надеваю, то всякие тренерские моменты. Но не так часто.

– Есть у вас сожаление, что тренерская карьера закончилась на такой ноте, когда «Ак Барс» вылетел в первом раунде от «Автомобилиста»?

– На какой ноте? То, что мы хотим, – это одно. Но это спорт. Есть соперники, которые тоже готовятся, тоже играют, поэтому я не вижу в этом какой-то отрицательной ноты. Мне кажется, за все годы, которые я работал, у меня должна быть неплохая общая нота (улыбается).

«Ну, сложилось, что ушел на следующий сезон после этого «Олимпа славы». Ну и что? Здесь ничего такого нет» Фото: © «Татар-информ»

«Не ушел на пике славы? Ну и что, чего хитрить-то?»

– Безусловно. Но многие говорили, что вам надо было заканчивать, когда вы дошли до финала Кубка Гагарина в сезоне 2022/23. Мол, на пике славы.

– А смысл? Чего хитрить-то, зачем что-то строить из себя? Ну сложилось, что ушел на следующий сезон после этого «Олимпа славы». Ну и что? Здесь ничего такого нет. Я ничего не выгадывал и не выгадываю. Как сложилось, так сложилось.

– С того финала уже прошло некоторое время. Как вы сейчас думаете, чего не хватило в решающем матче с ЦСКА? Все-таки случайностей в спорте не бывает, даже в седьмых матчах финала плей-офф.

– Я считаю, что мы играли против сильной команды – ЦСКА. Играть было непросто, но ребята, в общем, выступили достойно. Где-то, может быть, чуть-чуть не повезло в плане реализации. Потому что забей мы лишний гол, и ситуация могла быть совершенно другой. Судьбу кубка решила ведь одна шайба. Поэтому упрекнуть кого-то из ребят я здесь не могу. Еще раз говорю: они сделали все то, что они могли сделать.

– Отойдем немного от хоккея. На последней «Прямой линии» Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы. Очевидно, что в этом есть и ваша заслуга, потому что «Ак Барс» один из сильнейших клубов Европы. Как вы оцениваете вклад хоккея в развитие Казани и всего Татарстана?

– Я думаю, сейчас многие знают бренд «Ак Барса». Даже иностранцы, которые сюда приезжают. Они знают, что это за команда, какие у клуба достоинства. Для них это тоже имеет определенное значение.

Конечно, «Ак Барс» показал достаточно неплохой хоккей за многие годы. И для Татарстана, мне кажется, это почетно. Я считаю, ребята и клуб сделали очень многое для развития нашей республики. Еще раз говорю, что «Ак Барс» – это солидный клуб и визитная карточка Татарстана.

«Анвар Гатиятулин достаточно открытый человек, с ним легко общаться. У него есть желание узнать что-то новое, совершенствоваться. Я считаю, что работа, которую он проводит, хорошая» Фото: © «Татар-информ»

О Гатиятулине: «У нас нормальные отношения, общаемся»

– И обратно к хоккею. «Ак Барс» – топ-клуб КХЛ, мы все это прекрасно понимаем, но при этом последнее чемпионство у него было в 2018 году. В чем причина такого перерыва?

– Всякое бывает. Я думаю, что здесь нет ничего страшного. Идет работа, омоложение команды. Меняется сам хоккей, его стиль. К тому же и другие команды тоже стремятся выиграть. СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Металлург» – все хотят выиграть. Идет серьезная борьба в этом плане. И эту конкуренцию выиграть не так просто. Самое главное, что работа идет. Ну а дальше уже посмотрим.

– К слову о том чемпионском сезоне. Анвар Гатиятулин очень любит вспоминать историю финала Восточной конференции 2018 года, где вы играли с его «Трактором». Он рассказывал, что общался с вами после той серии. Общение продолжается?

– Да, он достаточно открытый человек, с ним легко общаться. У него есть желание узнать что-то новое, совершенствоваться. Я считаю, что работа, которую он проводит, хорошая. Она дает результат. Большую часть этого сезона «Ак Барс» провел на приличном уровне, показывал хороший хоккей. У нас нормальные отношения, общаемся.

– После Матча звезд КХЛ команда демонстрирует нестабильные результаты. С чем это связано, как думаете?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Есть тренер, который может дать ответ. Есть определенные вопросы, которые они решают, я это вижу. Бывает такая ситуация, когда что-то не получается. Главное, что они работают, стремятся исправить это, улучшить свою игру.

– В принципе, известно, что лучше попасть в кризис перед плей-офф, чем в матчах на вылет.

– В кризис лучше не попадать вообще. Но по-разному бывает. Есть человеческий фактор – люди устают и тому подобное. Поэтому здесь просто надо провести анализ и выйти из этой ситуации.

– На ваш взгляд, в этом сезоне «Ак Барс» способен бороться за трофей?

– Почему нет? Я еще раз повторю, «Ак Барс» показывал хороший хоккей. Все зависит от команды.

– Кого выделите из других фаворитов?

– Сложно сказать. Я думаю, что стабильно выступает «Локомотив». Команда окрепла. И видно, как она играет, что она делает. Все отработано до мелочей. Я считаю, это одна из самых сильных команд в КХЛ. Но не надо сбрасывать со счетов и ЦСКА, СКА, «Металлург», «Ак Барс». Конкуренция будет серьезная.

– «Авангард» очень сильно прибавил во второй части сезона...

– «Авангард» тоже может побороться.

«Александр Овечкин человек, который и в молодости проявлял свою любовь и преданность хоккею, с огромным желанием тренировался и играл. По нему и тогда было видно, что он хороший игрок» Фото: nhl.com

«Саша понимает, куда идет, и знает, как это делать. Надеюсь, побьет рекорд Гретцки уже в этом году»

– Сегодня уместно поговорить также об одном из ваших самых ярких воспитанников – Александре Овечкине. Он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне?

– Он очень близок [к этому]. Саша понимает, куда идет, и знает, как это делать. Надеюсь, что побьет рекорд уже в этом году. Игр еще достаточно. Все в его руках, будем надеяться, что он это сделает.

Он человек, который и в молодости проявлял свою любовь и преданность хоккею, с огромным желанием тренировался и играл. По нему и тогда было видно, что он хороший игрок.

– Он буквально вчера ночью всех удивил – заявил, что не будет продлевать контракт с «Вашингтоном» и хотел бы закончить карьеру в «Динамо».

– Я же говорю, это человек непростой, разумный. Если он решает какие-то вопросы, то делает это серьезно. И вот эта преданность «Динамо», безусловно, у Саши есть. Это его решение. Он видит так, как он хочет. И я только пожелаю ему, чтобы все сложилось.

– Вернемся к «Ак Барсу». Вас удивляет, насколько в этом сезоне прибавил Артем Галимов?

– Когда я с ним работал, у нас иногда выпадали центральные нападающие, и я всегда к нему обращался, чтобы он сыграл. Это, может быть, была не его позиция, но нам надо было как-то выходить из этой ситуации. Артем помогал очень здорово. Ему приходилось играть и в центре, и на флангах – там, где было необходимо. Он работал в интересах команды.

Сейчас у него более стабильное звено в «Ак Барсе». У меня он практически не играл в большинстве, так как у нас были люди, которые занимали эту нишу. Сейчас он является лидером команды. Артем созрел, пора уже, взрослый парень. Не каждый игрок может сразу показать свой результат на высоком уровне. Иногда приходится ждать годами. И не просто ждать, а работать, трудиться и расти. Кто-то раньше начинает, кто-то чуть позже. Сейчас его время пришло, это нормально.

– После удачных сезонов в «Тракторе» в «Ак Барс» вернулся Альберт Яруллин. Объективно, он уже не показывает то, чего от него ждут. Вы как-то общались с ним на эту тему?

– Есть тренеры, которые будут с ним общаться. Это работа тренера, который непосредственно сейчас работает. Они общаются, они разговаривают. Если есть какие-то вопросы, они разбирают свои игры. Тренеры стараются ему помочь. Работа ведется, тут никаких проблем нет.

«Воронкова я взял в плей-офф, когда «Ак Барс» играл еще до Дмитрия Квартальнова. Он уже выходил на несколько отрезков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Звено Радулов – Сафонов – Воронков было очень хорошее, оно решало судьбу матчей»

– К слову об НХЛ: Дмитрий Воронков сейчас успешно играет в «Коламбусе». Причем многие говорят, что он заиграл в «Ак Барсе» у Квартальнова. Но это же не совсем так, правда?

– Воронкова я взял в плей-офф, когда «Ак Барс» играл еще до Дмитрия Квартальнова. Он уже выходил на несколько отрезков. Немного, но играл. Ну а затем уже играл у Квартальнова. Он с ним работал, почему нет?

– Хотелось обратить внимание именно на то, как он работал под вашим руководством в 2023 году. При Квартальнове он много играл, а потом как будто перестал расти. А вот именно у вас в связке с Радуловым сделал качественный рывок в развитии. По сути, поэтому его и пригласили в НХЛ.

– Я должен сказать, что был очень доволен Воронковым в том сезоне. В следующем сезоне нам очень его не хватало. А так звено Радулов – Сафонов – Воронков было очень хорошее, сильное, мощное, оно решало судьбу матчей. Они показывали очень хороший хоккей, были лидерами команды, вели ее в эмоциональном плане. Хватало в этой тройке и креативности, и мощи.