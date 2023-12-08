«Я не могу не ехать, я должен быть там»: мама погибшего на СВО героя о том, каким он был

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«Мы всегда были вместе, у нас нет других родных»

Айвар Миншагаев окончил кадетскую школу и поступил в Череповецкий высший военный университет радиоэлектроники, который окончил с красным дипломом. Еще на первом курсе, даже не дождавшись первой сессии, подписал контракт с Министерством обороны, поэтому сразу после выпускного, в 2022 году, был распределен в войсковую часть в Бийск Алтайского края. А 3 августа он отправился в зону СВО. Он был радиоразведчиком, определял дислокацию вражеских ракет и самолетов. Парень героически погиб, выполняя свой долг.

«Айвар был моим единственным сыном, мы всегда были вместе, у нас же нет других родных», – рассказала мама героя Фарида Миншагаева.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

С ней мы познакомились на фотовыставке «Мать героя», которую проводили в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Женщина согласилась принять участие в фотопроекте, написала душераздирающее письмо сыну, несмотря на то что ей очень тяжело переживать потерю.



Фарида Имамутдиновна согласилась встретиться с нами и рассказать о сыне, она пригласила нас к себе. После трагедии Фарида Имамутдиновна решила переехать, говорит, что было тяжело оставаться в обстановке, где все напоминало об Айваре. В старой квартире она оставила большую библиотеку, которую собрал Айвар за время своей учебы.

«Он много читал, читал постоянно, где бы ни находился. Пикуль был одним из любимых его авторов. Он даже все каналы по телевизору смотрел только исторические, его не интересовали современные фильмы», – вспоминает мама Айвара.

Фото: Диана Мухаметова / «Татар-информ»

«Я преподавала в ветеринарном институте, сын вырос там, на кафедре анатомии»

И вот в назначенный день мы приехали к Фариде Имамутдиновне. На пороге нас встретила кошка Жужа, едва ли не быстрее хозяйки подбежала приветствовать гостей. Сначала осторожно обнюхала, потом начала ласкаться и мурлыкать.

«Это кошка Айвара, он завел ее еще когда учился в кадетской школе. У него была аллергия, но он терпел, очень любил ее, очень скучал по ней, когда учился в вузе», – поделилась мама героя.

Фото: Диана Мухаметова / «Татар-информ»

Уже после смерти сына женщина завела собаку – золотистого ретривера. Щенок тоже прибежал поздороваться.

«Собаку я завела уже от безысходности, чтобы куда-то деть свою энергию. Думала, что как-то забудусь. Но нельзя заводить животное, думая, что оно заполнит пустоту. На самом деле, так нельзя. Надо заводить просто из любви к животному. Пустоту она все равно не заполнила, а любовь, может быть, полную не получает», – рассуждает женщина.

Но в процессе разговора выясняется, что пес играет важную роль в жизни одинокой женщины.

«Сейчас я ничем не занимаюсь, только выгуливаю собаку. Может быть, если бы ее не было, вообще не выходила бы из дома», – говорит Фарида Миншагаева.

Фото: Диана Мухаметова / «Татар-информ»

Женщина признается – никогда раньше не любила общественные мероприятия.

«Я никогда не любила общественную жизнь. Жила не для себя, жила для него, ради него. Всегда внутри как-то камерно жила и никогда напоказ. Я преподавала 23 года в ветеринарном институте, там вырос сын, на кафедре анатомии. Сын часто был со мной, с костями там играл, когда был маленький», – вспоминает она.

Но ветеринаром Айвар не стал, выбрал для себя совсем другой путь.

«Он вообще юристом хотел стать, но когда встал вопрос о будущей профессии, классе в восьмом, он сказал, что быть юристом – одним среди тысяч таких же – не хочет. Считал, что так сложнее подняться. Не скажу, что он был карьеристом, но по карьерной лестнице хотел бы продвигаться», – рассказывает мать героя.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«О патриотизме никогда не любил говорить, просто делал, и все»

До восьмого класса Айвар учился в школе с уклоном в английский язык, а потом решил поступить в кадетскую школу-интернат им. Кузнецова.

«Я спрашивала, сам ли он принял это решение, а он ответил, что очень хочет там учиться. У нас не было папы, я одна его воспитывала. Наверное, ему не хватало мужского воспитания, и он с удовольствием туда пошел. Уже за первый год было видно, как он поменялся. Мы поняли, что он словно рожден быть военным, патриотом. Он никогда ничего не афишировал, о патриотизме никогда не любил говорить, просто делал, и все», – вспоминает женщина.

В 2017 году Айвар получил диплом и поступил в Череповецкий высший военный университет радиоэлектроники.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«Учился он очень хорошо – и в английской школе, и в кадетской. У него хорошие способности к языкам. Даже в университете он получил второе образование – военный переводчик с английского языка. За пять лет он получил два высших образования. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом. Занимался спортом, сам к этому пришел, я никогда его не заставляла. Сначала занимался карате, потом перешел на силовые виды спорта. Даже приезжая на каникулы, он в пять утра вставал и бегал. Когда у них были вступительные экзамены, он говорит, что вставал, чтобы никого не будить, и занимался в коридоре. Он очень переживал, что не мог продолжать свои тренировки на СВО, говорил, что приедет и обязательно наверстает упущенное», – расплакалась женщина.

Во время всей нашей беседы глаза Фариды Имамутдиновны были полны слез. Она то и дело опускала глаза в пол, чтобы не разрыдаться. Было видно, как ей сложно говорить.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«Он никогда никого не предавал. Не скажу, что у него было много друзей. Он редко кого допускал в свое ближнее окружение. В кадетской школе он учился четыре года, а близких друзей всего трое. С первого курса у него был лучший друг, мы с ним даже созванивались. А когда я приехала на выпускной вечер, вижу, что этот мальчик проходит мимо и даже не здоровается с Айваром, кивнул мне и пошел дальше. Я начала спрашивать, что произошло, но сын долго не хотел об этом говорить. Он просто сказал: “Мам, я не могу дружить с людьми, в которых я не верю. Если я буду в бою, и не смогу опереться на плечо друга, как же я буду жить? Он меня очень сильно предал, с тех пор я его просто не знаю”. Он очень ответственно относился к дружбе и не выносил предательства. Переживал очень сильно», – поделилась мать.

Фарида Имамутдиновна говорит, что никогда не заставляла сына – он сам полюбил читать и заниматься спортом.

«Но в то же время я была требовательна, мне всегда делали замечания, что я слишком много от него требую. Действительно, я была с ним очень строга. Но он был благодарен, когда уже вырос и окончил университет, сказал спасибо», – вспоминает мать Айвара.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«Я сразу спросила: “Сын жив?”, военком ответил: “Нет”»

17 июня 2022 года Айвар получил красный диплом. После выпускного его распределили в войсковую часть. Его постоянно отправляли в командировки. И вот в очередной раз он сообщил матери о том, что едет в командировку в конце июля.

«Я сразу спросила: “Туда?” Он сказал: “Да”. Я спросила: “Что мы будем делать? Ты же единственный ребенок, не имеют право забирать у матери-пенсионера единственного кормильца”. А он сказал: “Нет, мама, я все равно пойду. Как я буду потом ребятам в глаза смотреть? Не надо никуда ходить, не надо никого просить”. Я сейчас себя проклинаю за то, что не поехала и не попросила. Поперек бы двери лечь, не пустить», – расплакалась женщина.

Решение сына матери пришлось принять, хоть это было непросто.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«Он постоянно звонил мне, еще будучи в училище, даже если нельзя было брать телефоны, он находил время и возможность. У нас постоянная была связь. Не было такого, чтобы он хоть раз не позвонил. 3 августа он позвонил, сказал: “Мама, мы здесь. Сейчас, может быть, не будет связи, но я все равно найду возможность позвонить”. Вечером звонил, утром писал в Телеграме. Так как он был радиоэлектронщик, у него был компьютер, и у него была возможность выходить на связь», – говорит она.

Поэтому, когда зимой сын два дня подряд не выходил на связь, матери стало неспокойно на душе.

«Он позвонил мне 2 января, рассказал, что у него ночью дежурство, что отдохнет и потом снова на дежурство. Очень устал. Он находился в ЛНР. Третьего января от него уже не было звонков, и я начала звонить по всем телефонам, которые у меня были, но никто не отвечал. Четвертого числа я разговаривала с женщиной, у которой Айвар в Бийске снимал квартиру. Оказывается, в тот момент она уже все знала, но мне не сказала. Она потом объяснила, что ей категорически запретили говорить», – вспоминает мать героя.

Женщина паниковала, но старалась успокаивать себя – получалось плохо. Уснуть в ту ночь не получалось.

«Я стала готовиться ко сну, а сон все не идет. Не спала всю ночь, а под утро… это был не сон, я прям услышала его голос: “Мамочка, мне ручки, ножки оторвало, как же мы жить будем?” Я ответила ему: “Сыночек, мы проживем, я же рядом”. Я утром проснулась, пошла готовить вак-балиш, Айвар их очень любил. Вроде же ничего не произошло, я же ничего не знаю. Я поставила тесто, а пока оно подходило… я вроде занимаюсь каким-то делами, а сама вообще ни о чем не думаю. Пустота какая-то в голове. И вдруг телефонный звонок. Звонили из Советского военкомата. Это был военком. Он начал представляться, а я сразу спросила: “Сын жив?” Он говорит: ‘’Нет’’. Сказал, что скоро приедет. С ним были сотрудники администрации района, бригада скорой. Привезли похоронку», – вспоминает она.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

Потом матери пришлось ждать целый месяц, чтобы похоронить сына.

«То одна генетическая экспертиза не подтверждается, то другая. Посылали генетический материал по почте – мою кровь и вещи его. Это все долго тянулось, пока я не позвонила депутату Айрату Фаррахову. Он сам поехал в Ростов и уже утром мне оттуда позвонил и сообщил, что генетическая экспертиза подтвердилась. Это было 4 февраля, а 6-го уже привезли Айвара. С ним погиб его сослуживец Кирилл, он был целый, его даже обмывали, похоронили по христианским традициям, а Айвар – нет», – поделилась Фарида Имамутдиновна.

«Я ему всегда говорила, что в нашей семье ты – старший»

Айвар служил в радиоэлектронной разведке, он отслеживал вражеские самолеты и ракеты. Позже от боевых товарищей сына она узнала, что враг запустил шесть ракет: две они сбили, одна прилетели в них, остальные – в мобильную группу. Двое там были тяжело ранены, но сейчас они уже восстановились, снова в строю.

«Погибли двое – Кирилл и Айвар. Кирилл из Архангельска. Мы потом общались с его отцом. Оказалось, что год назад на этом же месте погиб его старший сын. Сейчас у родителей Кирилла осталась только дочь. Его отец говорил мне: “Понимаете, вы должны гордиться, они – герои”. А мне зачем эта гордость? Мне нужен сын. Айвар рассказывал мне: “Мама у меня все хорошо, я даже не воюю. Я слышу, но не вижу, где они. Все хорошо”. Конечно, это была неправда, он меня успокаивал», – вспоминает мать.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

Мама Айвара поддерживает связь с друзьями сына. Говорит, несмотря на то что он очень тщательно выбирал, с кем дружить, на похороны приехало много ребят – даже с дальних регионов.

«Все равно они его уважали. Желающих попрощаться с ним было очень много. Мы месяц ждали, когда его привезут, похоронили его на “Кургане” на Аллее славы. Орден Мужества присвоили посмертно. Я долго ждала его, только 9 мая мне вручили его в кадетском корпусе», – вспоминает Фарида Имамутдиновна.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

Сослуживцы сына рассказали женщине о том, каким Анвар был на фронте.

«Они сказали: компанейский, веселый. Для меня это было удивительно, потому что дома он таким никогда не был. Он всегда был очень ответственным, серьезным. Он чувствовал ответственность, и в нашей семье он всегда был старший. Я ему всегда говорила, что в нашей семье ты – старший. Он рассуждал совсем по-другому, не как я. Он рассуждал, как человек намного старше меня», – поделилась она.

Фарида Имамутдиновна признается, что пока планов на будущее она не строит.

Фото: из семейного архива Миншагаевых

«Когда он учился в 9 классе, у меня была клиническая смерть. Он попросил знакомых, чтобы его отвезли на кладбище к бабуле, сказал, что должен попросить, чтобы маму не забирали. Для него “мама” – это был не просто звук. Не жалел свою жизнь ради меня. В общем-то, он жизнь свою и отдал ради мамы. Я бы хотела, чтобы было так, что я свою жизнь могла бы отдать ради сына», – говорит мать героя.