«Я не кристально чист, но меня оговаривают»: видео ареста в Казани экс-лидера ОПГ

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео ареста бывшего лидера ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, обвиняемого в нескольких убийствах и распространении наркотиков. Соответствующие кадры сделаны в зале Советского районного суда Казани.

На видео Сунгатуллин признается, что он «не кристально чист», однако выражает несогласие со всеми предъявленными ему эпизодами.

Напомним, Сунгатуллин возглавлял группировку до середины нулевых. После ее распада главарь скрылся и находился в бегах 16 лет. Задержать его удалось на днях в Ростове-на-Дону, где он жил под другим именем и даже обзавелся семьей.

Сегодня Советский районный суд Казани постановил арестовать бывшего главаря ОПГ до 25 декабря.