«Я не догоняю, зачем это?»: Путин не отдал региональные пляжи Ростуризму

Президент России Владимир Путин не согласился с предложением передать береговые пляжные полосы в регионах на федеральный уровень для развития туризма. Такое предложение главе государства озвучили на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, трансляция которого доступна на сайте Кремля.

Путин прочитал вслух предложение провести работу «по определению уполномоченного органа государственной власти в целях развития береговой полосы для туристических целей» и озадаченно спросил: «А это что имеется ввиду? Хочу понять, что это такое. Просто как в народе говорят, я не догоняю». Президент напомнил, что сейчас береговые полосы находятся в компетенции субъекта страны.

«Там нет органа, который отвечал бы сразу и за пляжную сторону и за урез воды, который отходит от пляжной территории. Но с учетом того, что это надо комплексно развивать, как раз прозвучало предложение определить орган, который будет эту деятельность координировать. Прозвучал Ростуризм», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Путин в ответ предложил более детально проработать это направление. «Я просто представляю реакцию руководителей регионов – Крыма, Краснодарского края… Сегодня они, по сути, руководят процессом. Вы предлагаете изъять у них эту компетенцию и передать на федеральный уровень, неважно Ростуризму или лично председателю Правительства – это совсем другая история. Надо как следует с ним поработать, я вас уверяю», – сказал Президент.

Напомним, ранее Путин на этом же совещании призвал возродить курортную зону на Каспии и сделать отдых доступным для граждан с любым уровнем дохода.