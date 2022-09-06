Путин призвал возродить курортную зону на Каспии

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии. Сделать все нужно на «современном уровне», подчеркнул он, напомнив, что в советское время местная здравница была одной из лучших в стране.

Путин также поручил продумать создание больших федеральных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье. «Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 миллионов человек», – цитирует его РИА Новости.

Путешествия должны быть доступными для людей с самыми разными доходами, добавил глава государства. «Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – сказал он.

По мнению Путина, необходимо дать гражданам России возможность посещать традиционные здравницы, отдыхать у моря, знакомиться со столичными городами: Москвой и Санкт-Петербургом, а также с уникальной природой, в том числе на просторах Дальнего Востока и русского севера.