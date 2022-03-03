Водитель водовоза о переживаниях: «Взял кредит, чтобы платить семье погибшего мальчика»

Иск на 2 млн рублей подали родители погибшего в жутком ДТП с водовозом 7-летнего школьника. Эту сумму супруги пытаются взыскать с виновника аварии. Сам водитель сегодня рассказал, что пытался предпринять и как живет все это время. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Иск на 2 млн рублей подали родители погибшего в жутком ДТП с водовозом 7-летнего школьника. Эту сумму супруги пытаются взыскать с виновника аварии

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Даже не снизил скорость»

«Как обычно, перед тем как проводить, я поцеловала сына, и он пошел дальше», – начала вспоминать подробности жуткого ДТП с водовозом мать погибшего школьника Габдульхар Сирукова, сегодня ее допросил Кировский районный суд Казани.

Напомним, 24 ноября на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе водовоз насмерть сбил 7-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет и угодил прямо под колеса «КАМАЗа». Шансов выжить у ребенка не было – от полученных травм он скончался на месте. 22 февраля водитель водовоза – 66-летний Ильдар Саттаров предстал перед судом.

«Я видела, как из кабины водовоза вышел водитель. Увидев моего ребенка, он схватился за голову», – рассказала мать погибшего мальчика.

Габдульхар Сирукова: «Я видела, как из кабины водовоза вышел водитель. Увидев моего ребенка, он схватился за голову» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

То утро, как вспоминает Габдульхар, было холодным. Вместе с младшим сыном она проводила старшего до пешеходного перехода, в этот момент загорелся зеленый сигнал светофора. Женщина добавила, что из-за холодного ветра она надела сыну капюшон – не исключено, что именно из-за этого мальчик мог не заметить приближающийся к пешеходному переходу «КАМАЗ».

«Я видела, как ехал водовоз. Он как повернул, даже не убавил скорость, а ведь он видел, что впереди пешеходный переход. Я видела, как “КАМАЗ” сначала задел моего ребенка кабиной, а затем он упал под заднее колесо. Хочу отметить, что мой сын хорошо знал правила дорожного движения», – заплакала мать погибшего мальчика.

«Я мог остаться без семьи»

Сразу после случившегося женщина позвонила мужу, он уже как раз подъехал к работе. Звонок поверг мужчину в шок, он сразу бросился на место трагедии.

«Жена было в шоке, не могла говорить. Была паника, она кричала», – рассказал суду отец погибшего мальчика Ильшат Сируков.

Ильшат Сируков: «Жена было в шоке, не могла говорить. Была паника, она кричала» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Всех подробностей трагедии мужчина рассказать не смог. Все, что он помнит, – на месте он увидел мертвого сына на дороге, недалеко стоял экипаж ДПС, водитель водовоза сидел внутри.

«Если бы жена не развернулась тогда, то я бы мог остаться без семьи», – сказал отец погибшего.

«Пытался пойти на примирение»

Как и прежде, водитель водовоза Ильдар Саттаров настаивает – ребенка он не видел. Мужчина полностью признал свою вину и раскаивается. Он надеялся, что родители пойдут на примирение и дело будут рассматривать в особом порядке, но те пошли в отказ, заявив, что будут добиваться для подсудимого максимального наказания. В итоге суд встал на сторону родителей, и дело начали рассматривать в общем порядке.

«Я отдал на похороны сто тысяч рублей, на поминки отдал сто тысяч. Я же пенсионер, вот кредит взял. Я помогал, прощения просил, заходил к ним домой. Я же на пенсии, это все, что я могу сделать. Конечно же, я сильно переживаю», – рассказал журналистам Ильдар Саттаров.

Водитель водовоза Ильдар Саттаров настаивает – ребенка он не видел. Мужчина полностью признал свою вину и раскаивается Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как выяснилось во время судебного заседания, Саттаров действительно пытался выйти на контакт с родителями мальчика.

«Сначала деньги пришли после похорон, затем под Новый год. Деньги перечислил работодатель подсудимого. Однажды он пришел к нам вместе с адвокатом. Его фразу "извиняюсь" я запомнил надолго. Как будто он щенка задавил», – высказался отец погибшего школьника.

Сегодня родители мальчика подали в суд иск с просьбой выплатить им в качестве морального ущерба еще 2 млн рублей. В ближайшее время ходатайство будет рассмотрено судом.